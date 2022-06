“Break My Soul” de Beyoncé et la longue traîne de “Show Me Love”

“Champion était obsédé par le sucré-salé, comme ils l’appelaient”, se souvient StoneBridge, aujourd’hui âgé de 60 ans, par téléphone depuis son studio à Stockholm. Il a composé son synthétiseur Korg M1 sur le préréglage suivant, atterrissant sur Organ 2, et a rejoué sa ligne de basse. C’était la partie rebondissante et douce. L’aigre était le son grinçant qui ouvre la chanson, un produit de son synthé Yamaha DX100, qu’il jouait dans le rouge pour le déformer. Il a tout dépoussiéré, ainsi que la voix de Robin S., avec un peu de retard. Le résultat était minimal comme la musique house des débuts de Chicago, mais scintillant de nouveaux sons. StoneBridge n’était pas sûr de sa concoction, mais le délai l’a obligé à la rendre.

Quand Robin S. l’a entendu, ça l’a époustouflée, a-t-elle déclaré dans une interview la semaine dernière. Enfin sa chanson était terminée.

Elle avait enregistré sa voix des années auparavant en une seule prise (sans compter les ad-libs) alors qu’elle souffrait de la grippe, se souvient-elle au téléphone depuis son domicile à Atlanta. Elle n’a d’abord pas été impressionnée par la chanson; puis, des années plus tard, avec la révision de StoneBridge, sa popularité a explosé à l’échelle mondiale. “Show Me Love” n’était pas la première chanson house à présenter le son du M1 Organ 2, mais elle a frappé plus fort que toutes celles qui l’ont précédée.

Plus tôt la semaine dernière, Robin S. a reçu un appel de son fils l’informant qu’elle était à la mode sur les réseaux sociaux à la suite de la référence apparente “Show Me Love” dans la chanson de Beyoncé, qui reproduit le son de M1 Organ 2 (dans un rythme différent ). Elle et StoneBridge ont tous deux dit qu’ils n’avaient aucune idée de ce qui allait arriver. StoneBridge a découvert la connexion en cherchant son nom sur Twitter.

“Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer”, a déclaré Robin S., 60 ans. “De toutes les chansons auxquelles elle a accès, de toutes les chansons auxquelles son équipe a accès, elle a choisi la mienne.” La chanteuse s’est dite particulièrement touchée parce qu’elle a le sentiment que les artistes de danse comme elle “n’obtiennent pas leurs accessoires” malgré leur travail acharné.