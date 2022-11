« Break a barrier » : un artiste autochtone chantera une partie du Ô Canada en cri à la Coupe Grey

Lorsque Teagan Littlechief chantera devant des milliers de partisans lors du match de la Coupe Grey dimanche, elle pensera à la jeunesse autochtone du Canada.

Littlechief, qui est de la Première Nation White Bear sur le territoire du Traité 4 dans le sud-est de la Saskatchewan, dit qu’elle était souvent la seule Autochtone sur scène lorsqu’elle a commencé à se produire.

« Mon truc, c’est de pouvoir montrer à la société que les membres des Premières Nations sont tout aussi talentueux que n’importe quelle autre race. J’ai toujours voulu que nos membres des Premières nations affichent ce que nous avons et montrent à la société ce que nous avons à offrir », a déclaré l’homme de 35 ans dans une entrevue avec La Presse canadienne.

“J’espère que ce que je suis capable de faire est peut-être de briser une barrière pour nos jeunes.”

Littlechief doit interpréter Ô Canada en trois langues – anglais, français et cri – lors du match de championnat de la Ligue canadienne de football à Regina entre les Blue Bombers de Winnipeg et les Argonauts de Toronto.

Ne parlant couramment que l’anglais, Littlechief s’est appuyée sur une enseignante crie et une amie française pour l’aider à répéter l’hymne national dans les autres langues.

« Aujourd’hui, mon professeur de cri m’a expliqué les prononciations et ce qui sonnerait mieux avec quels mots.

Littlechief a déclaré qu’elle croyait être la première à chanter l’hymne lors d’une Coupe Grey en cri. Susan Aglukark, lauréate d’un prix Juno, qui allie les traditions musicales folkloriques inuites à l’écriture de chansons country, a chanté l’hymne de la Coupe Grey 1998 à Winnipeg.

«Nous essayons toujours d’apporter de la reconnaissance dans tout ce que nous faisons maintenant, et je suis aux anges. Je suis heureux que les gens commencent à reconnaître les Premières Nations », a déclaré Littlechief.

Littlechief, qui travaille également comme conseillère en toxicomanie et intervenante auprès des jeunes, a ses propres distinctions en matière de chant dont elle peut se vanter.

Elle a été nommée artiste autochtone de l’année aux 2022 Saskatchewan Country Music Awards. Elle a remporté le titre de Next Big Thing de la Saskatchewan de la station de radio Pure Country à Regina et s’est produite cette année au Country Thunder Music Festival.

Elle a également interprété l’O Canada lors de matchs des Roughriders de la Saskatchewan de la LCF et des Pats de Regina de la Ligue de hockey de l’Ouest.

Littlechief a déclaré qu’elle était amoureuse de la musique depuis qu’elle était enfant, lorsque son frère lui mettait des écouteurs et qu’elle dansait jusqu’à s’endormir, mais a déclaré que la route du succès n’a pas été facile.

Elle a lutté contre la dépendance à l’alcool depuis le lycée, a-t-elle dit, et a tâté de drogues lourdes.

“J’ai toujours rêvé que lorsque j’ai eu mon premier enfant … je les élèverais dans une maison sans toxicomanie, et ce n’est pas la vie qu’il a eue”, a déclaré Littlechief à propos de son fils de 11 ans, Gabriel.

“Les deux premières années de sa vie, il a dû faire face à une mère alcoolique, qui l’a abandonné tout le temps.”

Littlechief a déclaré qu’elle avait fait sa dernière flexion en 2017. À l’époque, le garçon était malade à la maison et sans sa mère.

“Ce jour-là, j’ai décidé que c’était ça. C’était probablement l’aventure la plus dure, la plus dure – je vais appeler ça une aventure – parce que j’ai raté une grande partie de la vie de mon fils, et maintenant je peux lentement me rattraper.

Son chant a pris son envol depuis qu’elle est sobre. Mais le plus important, a-t-elle dit, cela l’a rapprochée de son fils.

Ils font souvent des voyages ensemble pour ses spectacles, a-t-elle dit, et il a été son principal soutien, avec sa mère et son beau-père.

« (Gabriel) est super excité. Il dit toujours que ma mère chante l’hymne et il dit : “Maman, les enfants à l’école me connaissent.” Littlechief a parlé de sa prochaine performance à la Coupe Grey.

« J’ai pratiqué, pratiqué, pratiqué. Mon fils en a marre que je le chante tout le temps. Il est comme, ‘Maman, l’hymne est coincé dans ma tête maintenant.’

Alors qu’elle se sent un peu nerveuse, Littlechief a dit qu’elle se rappelait pourquoi elle montait sur scène dimanche.

« Je veux juste être en mesure de montrer aux jeunes avec qui je travaille que les rêves sont possibles lorsque vous travaillez dur et que vous vous efforcez de faire tout ce que vous voulez faire.

« Et le changement se produit. De belles choses se produisent.

—Mickey Djuric, La Presse Canadienne

CFLFootballAutochtone