Bre Tiesi révèle que Nick Cannon n’a pas à payer de pension alimentaire

En plus de Legendary, Nick Cannon est également papa de jumeaux Monroe et Moroccan, 12 ans, avec son ex-femme Mariah Carey. Il est également père de fils Golden Sagon, 6 ans, et Rise Messiah, 7 mois, et de sa fille Powerful Queen, 2 ans, avec Brittany Bell.

Cannon partage également les jumeaux Zion Mixolydian et Zillion Heir, qui aura 1 an le mois prochain, et sa fille Beautiful Zeppelin, 6 mois, avec Abby De La Rosa. Il partage également sa fille Onyx Ice Cole, 8 mois, avec LaNisha Cole. L’animateur est papa de deux enfants avec Alyssa Scott, son fils Zen, décédé à 5 mois en décembre 2021 après avoir reçu un diagnostic de cancer du cerveau, et sa fille Halo Marie, 5 mois.