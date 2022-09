Bre Tiesi fait exploser un fan à propos de la suggestion de l’infirmière de nuit de Nick Cannon

La mère du huitième enfant d’un créateur de Wild N’Out s’est récemment moquée de l’idée d’une solution apportée par Nick Cannon à un problème parental.

Bre Tiesi, qui a accueilli son fils Legendary Cannon avec Nick en juin, n’a pas trop apprécié un fan qui a répondu à un moment vulnérable qu’elle a partagé en restant debout pendant trois jours avec son nouveau-né.

Le 19 septembre, Bre, 31 ans, a dit à ses abonnés qu’elle n’avait pas dormi “depuis environ trois jours” parce que son fils avait “crié sa petite tête”.

L’un de ses followers a ensuite envoyé un DM au Vendre le coucher du soleil la star de la saison six et lui a suggéré de trouver une infirmière de nuit pour l’aider puisqu’il « faut tout un village » pour s’occuper d’un enfant.

Bre a répondu; “Lol tu es sûr que tu veux payer pour ça ?” et le fan a eu une réponse intéressante.

“Dis à Nick [Cannon]!!” a répondu le fan avec un emoji de langue d’argent vert.

Ce commentaire a apparemment déclenché Bre parce qu’elle a répondu, « Je n’ai pas besoin de vos conseils non sollicités, merci. Tu as un putain de nerf” avant d’ajouter à ses followers sur ses InstaStories;

“GARDEZ MON PARENT, MON ENFANT ET LE NOM DE MON BÉBÉ PAPA HORS DE VOTRE BOUCHE. Nick n’est PAS mon papa sucré. Nick est le père de mes enfants F–KIN, c’est tout. Surveillez votre f-kin bouche quand vous parlez sur la mienne!

Elle a également dit à l’abonné que son nom Venmo correspond à son nom Instagram au cas où ils voudraient offrir plus de “conseils”. [advice] sur la parentalité.

OOOP !

Le message de Bre a suscité des critiques de la part de personnes qui pensaient qu’elle devrait réellement utiliser les conseils et ont qualifié sa colère de “mal dirigée” puisque le père de l’enfant pouvait “devrait” payer l’infirmière.

Sur Twitter, les gens ont également allégué que le père du bébé de Bre était probablement insouciant alors qu’elle luttait pour se reposer.

Bre Tiesi répond aux critiques sur le poste d’infirmière de nuit

Tiesi a récemment répondu aux critiques et a tenté de clarifier sa réaction. Selon le mannequin, une pléthore de choses ont mal tourné ce jour-là et elle était irritée que la personne ait évoqué Nick Cannon de manière non sollicitée.

“Personne ne se déchargeait, je n’ai plus rien” laissé “”, a écrit Bre sur son InstaStory selon E En ligne. “Je parlais de la façon dont je n’ai pas dormi parce que bébé fait ses dents tôt et qu’un membre de la famille est venu me rendre visite et a renversé mon lait sur le canapé, a mis ma tasse de braise au micro-ondes qui est électronique et qu’il n’était que 9 heures du matin.”

Elle a ajouté,

«Tout ce que je partageais était un moment difficile en tant que mère honnête où après ne pas avoir dormi et travaillé, c’était juste une chose après l’autre. PERSONNE ne parlait de Nick, cette personne a décidé de l’élever. Elle l’a emmené là-bas, comme tout le monde le fait, je l’entends toute la journée… et tous les milliers d’autres commentaires désagréables et je m’en fous de çatttttt.

Cannon n’a pas répondu au drame entourant l’une des mères de ses enfants.

En plus d’être le père du bébé de Bre, Cannon a récemment accueilli sa fille de 2 semaines, Onyx, avec le mannequin LaNisha Cole. Il est également père de jumeaux de 11 ans, Moroccan et Monroe, avec son ex-femme Mariah Carey; Golden, son fils de 5 ans, et Powerful Queen, sa fille de 20 mois, avec Brittany Bell qui est actuellement enceinte; Zion et Zillion, jumeaux de 15 mois, avec Abby De La Rosa, qui est également enceinte actuellement; et il a précédemment accueilli un fils, Zen Cannon, qu’il a partagé avec Alyssa Scott avant de décéder tragiquement d’un cancer du cerveau à l’âge de 5 mois.

Que pensez-vous de la réaction de Bre Tiesi à la suggestion de l’infirmière de nuit de Nick Cannon ?