Bre Tiesi de Selling Sunset clarifie son commentaire « One and Done » après avoir eu un bébé avec Nick Cannon (Exclusif)

« Je ne pense pas qu’il serait juste d’en ajouter un autre », a déclaré la star de télé-réalité – qui partage un enfant avec Nick Cannon – alors qu’elle parlait de son équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Vente de Sunset’s Bre Tiesi Il dit que c’est un mensonge de dire que les femmes peuvent tout avoir.

Bre a parlé à TropFab exclusivement – tout en soutenant son camarade de casting Marie Bonnet lors du lancement de son livre « Selling Sunshine » à l’hôtel Godfrey à Hollywood mardi soir – sur le fait d’être « un et fini » après avoir eu son fils Legendary Love avec Nick Canon.

« Je n’en ai pas fini avec Nick ! C’est juste que j’en ai fini avec Nick en général », a déclaré Bre en exclusivité à TooFab.

L’agent immobilier et star de télé-réalité a révélé que jongler entre le travail et le fait d’être la meilleure maman possible s’avère parfois difficile.

« J’ai l’impression qu’il est très difficile de trouver un équilibre entre avoir une vraie carrière et être une maman aussi présente que je le souhaite. Et je ne pense pas qu’il serait juste d’en ajouter un autre », a déclaré Tiesi, 33 ans, avant d’ajouter que la « culpabilité de maman » est réelle.

« Si je suis déjà en difficulté, en essayant de ne pas me sentir coupable, je pense que ce serait vraiment égoïste et tordu », a-t-elle ajouté. « Donc c’est non pour l’instant et probablement pour toujours, mais on ne sait jamais. »

Le Vente de coucher de soleil La star avait déjà parlé de sa décision d’avoir un enfant dans la série à succès Netflix.

Son partenaire Jason Oppenheim lui a demandé : « Bre, tu as fini d’avoir des enfants ? » Ce à quoi elle a rapidement répondu : « Absolument. »

« Un et c’est fait ? » a-t-il dit. « Sans aucun doute, oui », a-t-elle répondu dans l’émission.



Quant à la question à un million de dollars à laquelle de nombreuses mères sont confrontées lorsqu’il s’agit de concilier carrière et famille, les femmes peuvent-elles tout avoir ? Bre a révélé la dure vérité : un domaine de la vie d’une mère en souffrira.

« Je pense que c’est un mensonge. Je veux dire, je pense que vous pouvez tout avoir dans le sens où vous pouvez techniquement y parvenir, mais il y aura toujours quelque chose qui manquera », a déclaré Bre.

« Vous ne pouvez pas être à 100 % une mère et avoir votre travail, à moins d’être propriétaire de l’entreprise et de ne pas aller travailler, ce qui est ma prochaine étape », a-t-elle ajouté.



En juillet 2022, Tiesi a accueilli son premier enfant et le huitième de Cannon, Legendary Love Cannon, via un accouchement à domicile.

Legendary ne sera pas enfant unique, il a beaucoup de demi-frères et sœurs avec qui jouer puisque Cannon a 12 enfants.

L’homme de 43 ans partage les jumeaux Moroccan et Monroe avec son ex-femme Mariah Carey; fils Golden Sagon et Rise Messiah Cannon, et fille Powerful Queen avec Brittany Bell; jumeaux Zion Mixolydian et Zillion Heir, et fille Beautiful Zeppelin avec Abby De La Rosa; et fille Onyx Ice Cole avec LaNisha Cole.

Cannon est également papa de deux enfants avec Alyssa Scott : son fils Zen, décédé à l’âge de cinq mois en décembre 2021 après avoir reçu un diagnostic de cancer du cerveau, et sa fille Halo Marie Cannon née en décembre 2022.