Bray ‘The Fiend’ Wyatt vs Randy Orton était l’un des matchs les plus attendus de Night Two de WrestleMania37 à Tampa Bay, en Floride. Alors que le match était aussi excitant que la préparation, c’était aussi la première fois que Wyatt participait à la WWE depuis la mort soudaine et choquante de Brodie Lee, qui n’avait que 41 ans, en décembre de l’année dernière.

L’événement phare a également vu des foules en direct assister à un événement de la WWE et des millions de personnes à regarder dans le confort de leur maison, The Fiend a honoré son bon ami Lee en copiant l’un de ses mouvements et phrases caractéristiques. Wyatt, regardant directement la caméra, a mis ses mains à sa bouche avant de les étendre en disant: «Ouais, ouais, ouais!», Pour imiter la phrase signataire de Lee que la star de la WWE a souvent prononcée pendant son temps avec la famille Wyatt.

Lee, qui était avec la société de 2012 à 2019, était anciennement connu sous le nom de Luke Harper à la WWE. Wyatt et Lee étaient très proches dans la vraie vie et faisaient partie de la famille Wyatt avec Erick Rowan, avant de disparaître pour un bref passage avec AEW. Lee est décédé des suites de complications pulmonaires en décembre de l’année dernière. Sa mort a secoué le monde de la lutte et plusieurs superstars de la WWE lui ont rendu hommage à RAW et à SmackDown. De plus, son décès aurait blessé Wyatt plus que quiconque et il a pris le temps de WrestleMania37 pour lui rendre hommage.

Pendant ce temps, dans le match très attendu WrestleMania37 entre Wyatt et Orton, tout le monde s’est enraciné et s’attendait à ce que The Fiend sorte victorieux. Cependant, le match s’est terminé de la manière la plus bizarre, après une interférence surprise d’Alexa Bliss qui lui a coûté le match. Juste au moment où Wyatt était sur le point de terminer le match, Bliss est apparue avec un liquide noir coulant dans sa tête. La distraction a suffi à Orton pour se ressaisir et frapper un RKO pour une victoire.

