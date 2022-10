Bray Wyatt marque un retour encourageant sur le ring

Dans un épisode colossal de SmackDown, l’Univers de la WWE a été témoin d’un retour remarquable de la superstar Bray Wyatt vendredi. Le chef de la famille Wyatt a fait une brève apparition à l’événement Extreme Rules plus tôt cette semaine et a laissé les fans en redemander. La WWE a exaucé les souhaits des fans lorsque Wyatt est entré sur le ring pour un tête-à-tête avec eux, expliquant son temps loin du ring et ses projets pour l’avenir.

Ailleurs dans l’émission, Rey Mysterio s’est battu dans un match Fatal 4-Way pour un tir au championnat intercontinental. Drew McIntyre a affronté Karrion Kross tandis que Sammy Zayn et le haut vol Kofi Kingston se sont bagarrés dans la nuit. Damage CTRL a affronté Raquel Rodriguez, Shotzi et la nouvelle venue Roxanne Perez.

Voici les faits saillants complets d’un épisode bourré d’action de WWE SmackDown diffusé le vendredi 14 octobre:

Match en simple : Kofi Kingston contre Sami Zayn

SmackDown a commencé avec des nouvelles choquantes sur l’accident de voiture de Karrion Kross et Scarlett. Drew McIntyre a alors sauté sur un Kross hébété et l’a averti en disant: “Ce n’est que le début!”

De retour sur le ring, Kofi Kingston et Sami Zayn ont donné le coup d’envoi de la soirée. Les lutteurs ont été rejoints par Xavier Woods et Jey Uso de chaque côté.

Zayn était aux commandes du match, mettant l’ancien champion de la WWE en défense. Kingston a riposté dans le combat, affichant une partie de sa ténacité habituelle. Juste au moment où Kingston semblait être sur la bonne voie pour remporter une victoire, Uso est intervenu et l’a tourné en faveur de Zayn. Le El Generico a ensuite remporté la victoire entachée.

2v1 Handicap Match : Braun Strowman affronte Brian Thomas et James Maverick

Braun Strowman a rapidement et efficacement décimé James Maverick et Brian Thomas avec la Monster Bomb. Après le match, Omos et son manager MVP ont fait irruption sur le ring pour gâcher la célébration de Strowman. Peu impressionné par l’ancien champion universel, MVP l’a réprimandé après le combat.

Match en simple : LA Knight contre Mansoor

La désintégration de Maximum Male Models s’est poursuivie lorsque LA Knight a envoyé l’ancien client Mansoor après avoir connecté le BFT. Après le combat, Mace a tenté de se venger de son compagnon mais a été surpassé par Knight, qui l’a envoyé s’écraser sur les rails latéraux. Knight a ensuite pris le micro et s’est présenté comme LA Knight.

Match par équipe à six femmes : Damage CTRL contre Shotzi, Raquel Rodriguez et Roxanne Perez

Roxanne Perez a fait équipe avec Raquel Rodriguez et Shotzi pour lutter contre le Damage CTRL. Au cours de l’action intense, IYO SKY a sauté par-dessus la corde supérieure avec un moonsault pour sauver son partenaire juste au moment où Rodriguez était sur le point d’écraser Kai sur le tapis à l’extérieur avec une bombe Tejana. Shotzi, pour ne pas être en reste, a également volé sur les trois concurrents, les laissant tous les quatre à l’extérieur. Un match formidable entre Perez et Bayley a culminé avec Bayley assurant le tombé pour la victoire.

Tag Team Battle : Legado Del Fantasma contre Hit Row

Ashante de Hit Row était en action par équipe vendredi soir. Les Adonis et Top Dolla ont cherché à se venger de Cruz del Toro et Joaquin Wilde de Legado Del Fantasma. Santos Escobar et Zelina Vega accompagnaient les talons, tandis que Hit Row était accompagné de B-Fab.

Le chaos a commencé tout de suite lorsque Hit Row et Legado del Fantasma se sont affrontés sur la rampe avant que la cloche ne sonne. Juste au moment où le combat commençait à s’accélérer, Santos Escobar a sorti Adonis par-dessus la corde supérieure permettant à Legado de remporter la victoire avec le Sacrificio.

Fatale Match à 4 : Rey Mysterio contre Sheamus contre Solo Sikoa contre Ricochet

Le vainqueur du match Fatal à 4 opposant Sheamus, Ricochet, Solo Sikoa de The Bloodline et Rey Mysterio recevrait un a tiré au championnat intercontinental de Gunther.

À l’origine, c’était Karrion Kross qui devait se battre, mais en raison des événements au début du spectacle, il a été remplacé par le futur Hall of Famer Mysterio. L’action était continue, Sheamus taquinant une bataille avec Sikoa pour que Ricochet l’élimine au bord du ring. Sikoa a récupéré et s’est redressé.

Le guerrier celtique était sur le point de taper quand Jey Uso et Sami Zayn sont intervenus. Butch et Ridge Holland sont entrés dans le combat, permettant à Mysterio et Ricochet de le terminer. Le maître du 619 a exécuté son mouvement de signature, puis a ajouté une éclaboussure de grenouille pour assurer la victoire et un tir au championnat intercontinental.

Événement principal : retour du leader Wyatt< /p>

L’épisode de cette semaine comprenait le retour très attendu de la superstar Bray Wyatt. Le mangeur de mondes a été conduit sur le ring carré par un nouveau thème d’entrée et est entré sur le ring en vêtements réguliers et sans son masque de marque. Wyatt a livré une véritable adresse au public, venant directement du cœur.

Ensuite, la personne énigmatique ressemblant à Max Headroom est arrivée et les a informés qu’ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire, mais ils le découvriront . Le spectacle s’est terminé avec le nouveau logo Wyatt clignotant sur l’écran.

