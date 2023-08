Bray Wyatt : le lutteur champion du monde de la WWE décède à l’âge de 36 ans | Actualités Actualités

Le lutteur de la WWE Bray Wyatt est décédé à l’âge de 36 ans.

Wyatt, de son vrai nom Windham Rotunda, n’avait pas concouru depuis janvier pour des raisons de santé non divulguées.

Sa mort a été confirmée par le responsable du contenu de la WWE, Paul Levesque, alias Triple H, sur les réseaux sociaux.

Lévesque a écrit sur Xanciennement connu sous le nom Twitter: « Je viens de recevoir un appel du WWE Hall of Famer Mike Rotunda qui nous a informé de la tragique nouvelle selon laquelle Windham Rotunda, membre à vie de notre famille WWE – également connu sous le nom de Bray Wyatt – est décédé de manière inattendue plus tôt dans la journée. Nos pensées vont à sa famille et nous lui demandons que chacun respecte sa vie privée en ce moment. »

Le journaliste de lutte Sean Ross Sapp a déclaré plus tard que Wyatt était décédé d’une crise cardiaque et que contracter Covid-19 avait exacerbé une maladie cardiaque existante.

Wyatt a rejoint le programme de développement de la WWE en 2009 et est resté dans l’entreprise jusqu’à sa mort, à l’exception d’une période d’un an entre juillet 2021 et septembre 2022.

Wyatt était considéré comme l’un des interprètes les plus doués au micro, avec une incarnation de son personnage, un chef de secte méchant qui dirigeait un groupe appelé The Wyatt Family.

Sur le ring, il a été trois fois champion du monde et deux fois champion par équipe.

Il venait d’une famille de lutteurs, avec son grand-père Blackjack Mulligan, son père Mike Rotunda et son jeune frère Bo Dallas tous en compétition.

Dwayne « The Rock » Johnson était l’un de ceux qui ont rendu hommage à Wyatt, écrivant sur X: « J’ai toujours eu un respect et un amour immenses pour lui et la famille Rotunda.

« J’ai adoré sa présence, ses promos, son travail sur le ring et sa connexion avec l’univers de la WWE. Un personnage très unique, cool et rare, difficile à créer dans notre monde fou de lutte professionnelle. »

