Braxton Jones était dur avec lui-même après une défaite fulgurante contre les Lions – Shaw Local

DETROIT – Le match s’est terminé et le terrain a été inondé de joueurs des Bears et des Lions qui se sont serré la main. Braxton Jones, plaqueur gauche recrue des Bears, n’était pas parmi eux. Il resta près du banc quelques instants de plus, assis sur un seau Gatorade, contemplant ce qui avait été un après-midi difficile.

Les Lions ont éliminé les Bears, 41-10, dimanche et le quart-arrière Justin Fields a pris sept sacs. À un moment donné, Jones a autorisé des sacs sur deux jeux sur trois, mettant rapidement fin à la possession d’un Bears. Jones était loin d’être le seul joueur de ligne à jouer un mauvais match, mais la recrue du sud de l’Utah avait besoin d’un moment pour lui après le coup de sifflet final.

“[I was] juste une sorte de réflexion sur le jeu », a déclaré Jones. « Je n’ai pas si bien réussi. Il suffit de jouer quatre quarts-temps, pas un quart-temps. Juste penser à où je me suis trompé, où je peux mieux exécuter. Meilleur niveau de pad. Mieux passer [protection]. Juste tout ça. Je ne vais pas rester assis ici et y réfléchir trop longtemps, mais juste réfléchir un peu.

Le garde Teven Jenkins, qui a quitté le match avec une blessure au cou, s’est approché et a dit quelques mots à Jones. Parce qu’il s’est blessé dans le match, Jenkins n’était pas disponible pour commenter, mais il disait sans aucun doute à son coéquipier de relever la tête.

“Toute la saison, nous avons juste fixé notre mâchoire et continuons à retourner au travail”, a déclaré Jones. “Voilà ce que je vais faire. Il n’y a pas grand-chose d’autre à faire que de réfléchir au film. Allez lundi et mettez-le au lit.

Personne ne s’attendait à ce qu’un choix de repêchage recrue de cinquième ronde d’une école du FCS intervienne et commence au tacle gauche, la position la plus exigeante sur la ligne offensive. Mais c’est exactement ce que Jones a fait. Pendant une grande partie de la saison, il a été solide.

Il y a eu des erreurs, bien sûr, mais dimanche aurait pu être un moment difficile pour Jones.

“J’ai été battu un peu avec mes pieds dans le sol”, a déclaré Jones. «Gardez juste mon sang-froid, continuez. Je dois garder Justin éveillé, c’est clair et simple.

Fchamps calmes Claypool: Le receveur Chase Claypool est sorti du terrain sur le banc de l’équipe et a jeté son casque sur le gazon après une seconde période de possession. Les frustrations débordaient. Fields a terminé sa journée avec 75 verges par la passe. En tenant compte de la distance de sac perdue, les Bears ont totalisé 30 verges par la passe en équipe.

Claypool, qui jouait pour la première fois depuis qu’une blessure au genou l’avait écarté le 4 décembre, n’a vu qu’une seule cible et n’a pas réussi à attraper.

“Ouais, il était frustré”, a déclaré Fields. “C’est un joueur passionné. Il est passionné par le jeu. Mais ses émotions, il montrait juste ses émotions. C’est bien d’avoir des émotions dans le jeu, mais il faut juste savoir les contrôler. Tu ne peux pas le laisser sortir comme ça. En fin de compte, cela n’aide personne. Cela n’aide pas l’équipe. Tout le monde est frustré.

Fields prit Claypool à part et lui parla un instant sur le banc. Il a dit que Claypool était réceptif à ce qu’il avait à dire. Claypool n’était pas disponible pour commenter après le match.

“Il était comme, ‘Ouais, ma faute, je suis juste frustré en ce moment'”, a déclaré Fields.

L’entraîneur-chef Matt Eberflus a déclaré que Claypool était sur un nombre limité de snaps après s’être blessé au genou. Sur le papier, il devrait être le meilleur receveur des Bears avec Darnell Mooney écarté par une blessure à la cheville. Mais depuis son arrivée à Chicago, Claypool n’a capté que 12 passes pour 111 verges.

Les champs restent dans le jeu : Même avec une marge de 31 points, Fields est resté dans le match jusqu’à la fin. Eberflus a déclaré que les représentants en direct sont trop précieux pour son jeune quart-arrière.

Le personnel d’entraîneurs a discuté de retirer Fields du match, mais a choisi de le garder là-dedans.

“Dans l’expérience de jeu, il n’y a rien de tel”, a déclaré Eberflus. “Nous n’allons pas obtenir cela ailleurs.”

Avec la saison perdue, personne n’aurait reproché à Eberflus d’avoir retiré le jeune QB prometteur du match. Fields n’avait aucun problème à ce que son entraîneur le garde dans le match.

“Je ne le prends pas pour acquis à chaque fois que je joue”, a déclaré Fields. «Je vais être là-bas, peu importe avec qui c’est. Le fait que je sache que mes gars se battent pour moi et qu’ils savent que je me bats pour eux, c’est toute la motivation dont j’ai besoin.

Eberflus a déclaré qu’il s’attend à ce que Fields débute lors de la finale de la saison contre le Minnesota.

Mises à jour sur les blessures : En plus des blessures de Jenkins (cou) et Schofield (genou), le demi de coin Jaylon Jones et le receveur Dante Pettis ont quitté le match avec des commotions cérébrales.

Pettis a été transporté dans un hôpital local par mesure de précaution en raison d’une vision floue, selon Eberflus.