BRAWL en plein vol sur Spirit Flight devient viral. La vidéo CRAZY suscite alors des combats de tweets, bien sûr. – Le bon scoop

Une vidéo est donc devenue virale ce week-end, touchant plusieurs sites Web en plus d’un partage massif sur les médias sociaux à la fois sur Twitter et Facebook. Je n’ai presque pas cliqué mais j’ai dû cliquer et j’ai regardé le clip. Puis j’ai vu qu’il y avait un autre angle et j’ai été aspiré. Et maintenant vous l’êtes.

Vous êtes les bienvenus.

Mais sérieusement, avec l’avertissement de langage OBVIOUS, jetez un coup d’œil car il y a un point à ceci:

Comment tu te bats dans l’avion? MID AIR? !!! 😳🥴MID FUCKING AIR !!! pic.twitter.com/MW7IElqoGu – Chanelle 💅🏾 (@_Triceeeey) 22 mai 2021

Et cet angle.

Les gens ont besoin d’un autre angle! pic.twitter.com/ZwPjzGS8bo – Rafi D’Angelo (@RafiDAngelo) 22 mai 2021

Et puis tôt ce matin, la «trame de fond» partagée par un parti manifestement non impartial.



Mais bien sûr, qu’est-ce qu’un tweet dans notre culture sans BATAILLES DE COURSE?

Donc personne ne voulait frapper un vieux garçon pour avoir frappé une femme, une femme noire à ça – kardison (@KardisonKinqq) 22 mai 2021

Les gens sur Twitter sont-ils racistes. La couleur de la peau ne devrait rien avoir à voir avec cela. Si quelqu’un touche une autre personne et la riposte, c’est en légitime défense. Défendons-nous honnêtement quelqu’un qui a frappé une autre personne. Cette folie doit cesser. Conséquences – Laurenb1213 (@ Lauren38886064) 23 mai 2021

Il y en avait beaucoup plus comme ça. Avant d’en venir au fait, vous devez voir ce tweet.

Tout le monde lorsque l’agent de bord a dit «Nous allons faire atterrir cet avion MAINTENANT»: pic.twitter.com/ZDP3yXg6Hi – 👾 (@naiathelion) 23 mai 2021

Et celui-là.

C’est sis juste ici pour moi « scuse-moi..scuse moi … » 💀 pic.twitter.com/5xkY8ghKzy – Aden Tucker (@ThatGuyAdenRose) 23 mai 2021

Donc…

Apparemment, ce n’est pas rare pour un vol Spirit Airlines. En fait, des bagarres ont éclaté dans les aéroports, dans des avions au sol, dans des avions en l’air, à maintes reprises depuis environ un an.

À chaque fois, vous pouvez croire que les réactions se concentrent sur la race des personnes impliquées. Cela n’augure rien de bon pour l’Amérique. Nous disons toujours que les libs font tout ce qui concerne la race, mais il devient rapidement le cas que TOUT ce sera définitivement entre le noir et le blanc.

Même l’embauche d’entraîneurs de la NFL d’origine asiatique concerne en fait le noir contre le blanc. Plus à ce sujet plus tard.