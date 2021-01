Elaine Chao, ancienne secrétaire aux transports, sur Capitol Hill à Washington, le 27 février 2020 (TJ Kirkpatrick / The New York Times)

WASHINGTON – Dans une ville où les gens peuvent lutter pendant des décennies pour décrocher un poste gouvernemental privilégié, les démissions par principe ne se produisent pas souvent et, lorsqu’elles le font, se répercutent souvent comme des actes de bravoure désintéressés.

Mais alors que les responsables de l’administration Trump, des membres du Cabinet aux assistants juniors de la Maison Blanche, démissionnent cette semaine – moins de deux semaines avant la fin de leur emploi de toute façon – suite à l’incitation du président Donald Trump à une émeute mercredi au Capitole, la réaction a combiné des applaudissements pour avoir tiré un ligne sur le comportement de Trump avec une condamnation caustique pour ce que beaucoup considèrent comme des sauts égoïstes et gratuits vers la rédemption publique.

«Je n’ai aucun doute sur le fait que certaines de ces démissions sont des démissions de complaisance et reprennent des démissions», a déclaré Peter Wehner, chercheur principal au Centre d’éthique et de politique publique qui a travaillé pour trois précédents présidents républicains, mais a longtemps critiqué Atout.

Le test sur la façon de juger de tels départs, a-t-il dit, est compliqué et dépend de la façon dont les fonctionnaires sortants ont travaillé à l’intérieur pour contraindre le comportement présidentiel qu’ils considéraient immoral ou dangereux. Mais il a déclaré que toute affirmation de ces responsables selon laquelle ils étaient choqués par les événements de mercredi était douteuse. «Il était presque inévitable que la présidence Trump se termine comme ça, ou quelque chose comme ça», a-t-il dit.

Les démissions incluent deux fonctionnaires du Cabinet, la secrétaire à l’éducation Betsy DeVos et la secrétaire aux transports Elaine Chao. Plusieurs collaborateurs de la Maison Blanche ont également démissionné, notamment Matthew Pottinger, le conseiller adjoint à la sécurité nationale; Rickie Niceta, la secrétaire sociale; Stephanie Grisham, chef de cabinet de la première dame et ancienne attachée de presse de la Maison Blanche; et l’envoyé spécial de Trump en Irlande du Nord, Mick Mulvaney, qui a passé plus d’un an en tant que chef de cabinet par intérim de Trump.

Certains, comme Mulvaney et DeVos, qui ont qualifié le langage du président d’incitation aux émeutiers d ‘«inacceptable», ont été explicites quant à leur dégoût. D’autres, comme Pottinger et Grisham, sont partis tranquillement mais pour des raisons apparemment évidentes.

Pour les inconditionnels de Trump, ce sont peut-être des traîtres. Mais les responsables de l’administration Trump quittés avaient soutenu le président à travers d’innombrables autres épisodes qui ont choqué les consciences à travers le pays: la séparation des enfants migrants de leurs parents à la frontière, les propos équivoques de Trump sur les groupes suprémacistes blancs et ses nombreuses semaines consacrées à saper le résultat de l’élection présidentielle avec de fausses déclarations sur la fraude électorale et au moins une vague menace à un fonctionnaire électoral d’État.

Mulvaney en particulier était connu comme un facilitateur du président qui n’a pas fait grand-chose pour contraindre les impulsions de Trump.

Même certaines personnes critiquant les fonctionnaires qui sont restés à l’emploi de Trump pendant de tels épisodes ont déclaré que les démissions avaient créé une pression politique qui pourrait maintenant freiner Trump. Les démissions peuvent même avoir contribué à sa condamnation tardive jeudi des violences au Capitole, et à son assurance d’un transfert pacifique du pouvoir le 20 janvier, ont-ils déclaré.

«John Rhodes et Hugh Scott n’avaient pas fait preuve de courage pour tenir tête à Nixon. Pourtant, c’était important quand ils l’ont fait », a déclaré William Kristol, un écrivain et activiste conservateur qui a critiqué Trump, faisant référence aux deux républicains les plus hauts placés au Congrès qui ont joué un rôle crucial pour persuader le président Richard Nixon de démissionner en août 1974. .

Pourtant, aucun des fonctionnaires sortants de Trump ne semble faire le genre d’abnégation dont on se souvient dans certaines démissions célèbres. Cyrus Vance a démissionné de son poste de secrétaire d’État en 1980 pour protester contre l’échec de la mission secrète du président Jimmy Carter pour sauver les otages américains en Iran. Deux hauts fonctionnaires du ministère de la Santé et des Services sociaux ont démissionné en colère après la décision du président Bill Clinton de signer une loi radicale de 1996 sur la réforme de l’aide sociale. Le premier secrétaire à la Défense de Trump, Jim Mattis, a démissionné après la décision soudaine de Trump de retirer les troupes américaines du nord-est de la Syrie.

Au moins un responsable de l’administration Trump semble avoir invité son propre licenciement cette semaine: Gabriel Noronha, un attaché de presse du département d’État, a tweeté mercredi que Trump était «totalement inapte à rester au pouvoir et doit partir». Dans ce qui ne pouvait pas être une surprise pour lui, Noronha a été licenciée le lendemain.

D’autres auraient publiquement envisagé leurs plans, notamment le conseiller à la sécurité nationale, Robert C. O’Brien, qui a tweeté les condamnations de l’émeute de mercredi. O’Brien, qui a parlé à des amis d’un futur candidat aux élections, resterait dans un souci de stabilité, mais aurait peut-être gagné en réputation parmi les critiques de Trump après une série de fuites de nouvelles qui l’ont jeté dans un hameau. rôle sur son avenir.

Mais les responsables de Trump ont confirmé vendredi que cinq hauts dirigeants du Conseil de sécurité nationale, s’occupant de questions telles que la Russie et les armes de destruction massive, avaient discrètement démissionné de leurs fonctions depuis mercredi.

Dans les cas de DeVos et Chao, certains critiques se sont plaints qu’en partant, ils manquaient l’occasion de faire quelque chose de beaucoup plus conséquent: se joindre à d’autres responsables dégoûtés du Cabinet dans un effort potentiel pour invoquer le 25e amendement et relever Trump de ses fonctions présidentielles.

«À ce stade tardif, les démissions n’aident guère au-delà de servir de tentatives tardives d’auto-préservation», a écrit la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., sur Twitter. «Si Sec. Chao s’oppose profondément aux événements d’hier, elle devrait travailler avec le Cabinet pour invoquer le 25e amendement – sans abdiquer le siège qui lui permet de le faire.

Alyssa Farah, qui a quitté ses fonctions de directrice des communications de la Maison Blanche des semaines avant le chaos meurtrier au Capitole, a déclaré qu’il était alors clair que le comportement post-électoral de Trump était intolérable.

«J’ai pris la décision de démissionner en décembre parce que j’ai vu où cela allait», a-t-elle déclaré à Politico dans une interview publiée vendredi.

