Bravo taquine la saison 14 de « Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills » avec une nouvelle promo

Bravo tease la nouvelle saison de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills avec une nouvelle promo.

La saison 14 de la série de télé-réalité basée à Beverly Hills devrait être diffusée cet automne et le réseau câblé a publié un teaser pour les fans.

« Lumières. Caméra. 90210 », lit-on dans le message sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter. «Une toute nouvelle saison de RHOBH arrive bientôt.

Le court teaser vidéo montre le silhouettes des RHOBH stars, donnant aux téléspectateurs un aperçu de leurs nouveaux looks.

Bravo a déjà diffusé un teaser pour la nouvelle saison de RHOBH aux côtés de ses autres premières, comme Les vraies femmes au foyer du Potomac et Les vraies femmes au foyer de New York.

« Ce n’est pas réel » RHOBH » C’est aussi réel que possible. «

Dans une scène dramatique, on voit Kyle Richards en train de pleurer et de s’éloigner du tournage. Elle dit : « J’ai fini. Je ne fais plus ça.

Le casting de RHOBH La saison 14 mettra en vedette Kyle Richards, Garcelle Beauvais, Erika Jayne, Dorit Kemsley, Sutton Stracke et le nouveau venu Bozoma Saint John.

Beauvais a récemment révélé que son fils adolescent, Jax Joseph Nilon, lui avait demandé de ne pas filmer la saison 14 suite aux critiques négatives qu’il avait reçues de la part des trolls sur les réseaux sociaux.

« Juste avant cette saison, Jax m’a dit : ‘Maman, je n’en peux plus. C’était trop négatif pour moi », a déclaré Beauvais sur GMA et ABC Audio. Mamans de la culture pop podcast. « Et j’ai respecté ça. Il n’est donc pas du tout présent cette saison. En fait, je ne l’ai pas dit à beaucoup de gens, donc tu es le premier à vraiment l’entendre.

Jax est devenu un scénario de la série dans la saison 12 quand il avait 14 ans, et RHOBH la co-star Erika Jayne l’a insulté pendant le tournage. Jayne s’est finalement excusée auprès de Jax, et tous deux ont eu une conversation devant la caméra pour écraser les choses.

« C’était aussi l’une des choses les plus difficiles parce qu’ils ne se sont pas inscrits », a déclaré Beauvais. « En regardant l’émission dans le passé, j’avais toujours l’impression que les enfants étaient en arrière-plan. Vous les avez vus à la maison, ils n’ont subi aucune négativité. Alors j’ai pensé : « Nous pouvons le faire. » Et puis c’est arrivé avec Jax. Cela m’a époustouflé, car personne ne le mérite. Les enfants de personne ne le méritent.