Son et son équipe de Tottenham ont poursuivi leur sécheresse lors de la finale de la coupe de dimanche contre 8000 fans au stade de Wembley alors qu’un seul but d’Aymeric Laporte a assuré la quatrième victoire consécutive de Manchester City en Coupe Carabao – et il semble que Son ait pris la défaite à cœur alors qu’il s’est effondré en flots de larmes à la fin du jeu.

Plusieurs joueurs de Manchester City, dont Ilkay Gundogan et Phil Foden, ainsi que son propre coéquipier Gareth Bale, ont consolé le Sud-Coréen déçu après le match, mais il ne semble pas que Twitter ait été aussi conciliant, plusieurs fans le visant pour son explosion d’émotion d’après-match.

« Je pleure aussi mais en riant du fait que Son pleure pour une coupe de la ligue et fête bientôt 29 ans», a noté froidement un fan.

Un autre a déclaré que le dernier échec de Tottenham à remporter un trophée majeur devrait le contraindre à « quitter les Spurs et rejoindre une bonne équipe« , tandis qu’un troisième a dit que les larmes de Son peuvent être comprises quand on considère qu’il a »n’a jamais remporté de trophée majeur.«

« C’est juste triste», ont-ils conclu.

Alors que Tottenham semble maintenant à la croisée des chemins, des questions seront sûrement soulevées quant à l’avenir de leurs atouts précieux: le fils et le skipper anglais Harry Kane.

Les deux joueurs amélioreraient probablement la plupart des grandes équipes d’Europe, et les fans seront préoccupés par la capacité du club à garder les joueurs au club au détriment de leurs propres ambitions personnelles.

Et quant à savoir qui pourrait être aligné pour remplacer Mourinho? On pense que Julian Nagelsmann et Brendan Rodgers figurent en bonne place sur la liste des remplaçants potentiels de Daniel Levy – mais il reste à voir s’il sera obligé d’élargir un peu plus sa liste.

Avec la débâcle de la Super League, la suppression de Mourinho et maintenant la défaite en finale de la Carabao Cup, ce fut une mauvaise semaine pour Tottenham Hotspur. Et il ne semble pas que la marée va tourner de si tôt.