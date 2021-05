BRAVO a critiqué Kameron Westcott de Real Housewives Of Dallas, pour ses commentaires «racistes» envers sa co-star Tiffany Moon.

Le réseau dit être aux côtés de sa star et de la communauté asiatique après les tweets insensibles au racisme de Kameron, 38 ans, de son mari, Court Wescott et de son beau-frère, Chart.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Vraies femmes au foyer.

La Mega Agency

Les fans se sont rassemblés pour soutenir Tiffany Moon après les commentaires « racistes » de sa co-star[/caption]

Bravo

Kameron et Court Wescott ont été critiqués pour des commentaires « racistes » à l’égard de Tiffany Moon[/caption]

Twitter / @ Bravotv

Bravo a publié une déclaration approuvant les commentaires du Wescott et se rangeant du côté de Tiffany Moon[/caption]

le Nemesis à l’écran ont eu du mal à s’entendre toute la saison, mais jeudi, les fans affirment que Kameron a « franchi la ligne » lorsqu’elle a déclenché une série de commentaires controversés.

Comme Bravo les téléspectateurs ont demandé que la personnalité blonde de la télévision soit renvoyée RHOD, le réseau a publié une déclaration du côté de Tiffany.

La société a déclaré: «Bravo soutient fermement la communauté des Américains d’origine asiatique et des îles du Pacifique (AAPI).

«L’antiracisme n’est en fait pas une forme de racisme et le réseau soutient le Dr Tiffany Moon et son plaidoyer contre le racisme et la violence.»

Plus tôt cette semaine, un fan de l’émission s’est moqué de Kameron dans un tweet sur le récent épisode de retrouvailles.

Twitter

Kameron a accusé Tiffany d’avoir utilisé un « visage blanc » dans un tweet supprimé depuis[/caption]

Twitter

Tiffany a critiqué Kameron pour l’avoir « comparée à une travailleuse du sexe thaïlandaise »[/caption]

En réponse, Tiffany, 35 ans, a utilisé un emoji de clown – que Kameron a ensuite accusé de «visage blanc».

«Alors, est-ce un visage blanc parce que je suis blanc? Ou est-ce parce que je suis un clown?

«Wow… je pensais que nous allions de l’avant en février. Clairement non, »répliqua-t-elle.

Dr Moon a lancé un autre tweet à son ennemi, qui comprenait un commentaire de Watch What Happens Live plus tôt cette année dans lequel Kameron a associé Tiffany à une «travailleuse du sexe thaïlandaise».

«Vous êtes venu pour m’attaquer et m’exploser. Ne me comparez jamais à une travailleuse du sexe thaïlandaise ou ne m’appelez pas autoritaire non plus, s’il vous plaît.

Twitter

Le mari de Kameron, Court, a affirmé que « l’antiracisme est du racisme »[/caption]

Instagram / Kameron Westcott

Le mari de la star de télé-réalité a supprimé l’intégralité de son compte Twitter après le commentaire « sans instruction »[/caption]

«Je n’accepte pas vos excuses à moitié cul ‘mon employé a fait ça’. Apprenez à prendre des responsabilités ou à payer une facture », a écrit Tiffany.

Alors que les fans se ralliaient à la défense de Tiffany, la famille de Kameron s’est impliquée et a apparemment rendu les choses plus tendues.

Dans un tweet supprimé depuis – alors que son mari fermait l’intégralité de son compte hier – le tribunal a affirmé que la tentative de Tiffany d’être «antiraciste» était en fait «raciste».

Il a écrit: «« L’antiracisme »est du racisme. Il distingue par la couleur de sa peau. Ils ont essayé qu’une fois en Allemagne, cela ne fonctionnait pas bien.

«Je ne comprends pas combien de vos patients seraient à l’aise avec le fait que vous les traitiez avec votre racisme ignoble [sic]. »

Twitter / @ TiffanyMoonMD

De nombreux fans ont exhorté le talentueux médecin à abandonner RHOD pour Married To Medicine[/caption]

Getty

Tiffany Moon a rejoint le casting de Real Housewives Of Dallas cette année[/caption]

Le beau-frère de Kameron a déclaré à propos du médecin dans un autre tweet: «Je lui ai parlé deux fois, une fois lorsqu’elle était en état d’ébriété ivre chez moi mais qu’elle avait besoin de rentrer à la maison pour travailler tôt.

«Je me demande si elle a eu la gueule de bois en travaillant sur ses patients?»

Le matin suivant les commentaires de la famille Westcott, Tiffany a affirmé qu’elle «ne reculerait pas» et continuerait à défendre ce qui est juste.

L’avocat de Tiffany, Andrew Brettler, a déclaré Variété vendredi: «Les insinuations des Westcotts dans ces tweets sont imprudentes, diffamatoires et épouvantables.

Bravo

À la fois à l’écran et hors écran, Tiffany a eu des altercations avec Kameron[/caption]

Bravo

Kameron a été critiqué pour « se moquer » des plats chinois traditionnels de Tiffany au dîner[/caption]





«Dr. Moon est une professionnelle dans tous les sens du terme et mérite l’excellente réputation qu’elle a acquise en tant que médecin et en tant que mère qui travaille dur.

«Ces attaques contre son personnage ne seront pas tolérées. Les Westcotts seraient bien avisés de ne pas mentionner le Dr Moon dans leurs flux sur les réseaux sociaux. »

On ne sait pas encore si Tiffany poursuivra en justice contre Kameron et sa famille.