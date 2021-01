Le membre du Congrès Matt Gaetz de Floride a poursuivi les législateurs démocrates dans un débat qui a suivi la prise de contrôle du Capitole par des manifestants, les accusant de mettre en colère les électeurs de Trump et d’appliquer deux poids deux mesures en matière de violence.

Gaetz, un fervent partisan de la tentative du président Trump d’annuler le résultat des élections de novembre, a prononcé un court discours de division à la Chambre peu de temps après que des foules de manifestants pro-Trump ont pris d’assaut le bâtiment mercredi.

«J’ai apprécié toutes les discussions sur le rapprochement, mais ne prétendons pas que nos collègues de gauche ont été libres de certaines impulsions antidémocratiques», il chargea, se heurtant au ton conciliant général des autres orateurs pendant la session.

Parlant de la saisie du bâtiment du Capitole, Gaetz a trouvé un moyen de défendre Trump et d’attaquer les démocrates.

«Ce matin, le président Trump a explicitement appelé à ce que les manifestations et les manifestations soient pacifiques», »a-t-il dit, suscitant des regards indiscrets de la part des gens, qui blâment le président pour avoir incité à la violence.

« Vous pouvez gémir et gémir, mais il a été beaucoup plus explicite à propos de ses appels à la paix que certains des émeutiers du BLM et de gauche ne l’étaient cet été, lorsque nous avons vu la violence envahir ce pays », ajouta le républicain.

Je suis certainement heureux qu’au moins pendant un jour, je n’ai pas entendu mes collègues démocrates appeler à la radiation de la police.

La déclaration a été accueillie par une vague d’applaudissements du côté républicain.

Gaetz a affirmé que le même double standard avait été appliqué à lui et à d’autres législateurs soutenant Trump parce qu’ils avaient été qualifiés de traîtres pour avoir cherché des moyens légaux de contrer ce qu’ils recherchent comme une élection volée.

Il a ensuite condamné la violence en disant: «Je sais qu’il y a de nombreux pays où la violence politique peut être nécessaire, mais l’Amérique n’est pas un de ces pays.» Il a suggéré que la prise de contrôle a été initiée par «Membres du groupe terroriste violent antifa» se faisant passer pour des manifestants pro-Trump.

Gaetz a cité une réclamation d’une société de reconnaissance faciale, qui a été rapportée par le journal Washington Times, pour soutenir cette affirmation. Il y avait beaucoup de gémissements dans la chambre après qu’il ait fait l’allégation.

Les partisans pro-Trump sont entrés par effraction dans le bâtiment du Capitole au moment même où une session conjointe du Congrès était censée compter les votes des électeurs et confirmer la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle du 3 novembre. Trump plus tôt dans la journée a promis de ne jamais concéder sa défaite. Une partisane de Trump a été abattue à l’intérieur de la législature américaine et est décédée plus tard des suites de sa blessure.

