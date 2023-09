Bravo Belcalis : Cardi B dit à Andy Cohen quel serait le slogan de sa femme au foyer et dit qu’elle envisagerait de revenir à la télé-réalité

Belcalis a récemment apporté son humour au Bravo’s Regardez ce qui se passe en direct et la « fille shmegular régulière et régulière du Bronx » a donné aux fans un aperçu de ce que ce serait si elle était une vraie femme au foyer.

Le dimanche, CardiB30 ans, a poursuivi sa promotion pour son nouveau morceau « Bongos » avec Megan Thee Stallion et a discuté avec Andy Cohen de la musique et de la télé-réalité.

Lors d’une partie de « Plead The Fifth », Cardi a également révélé que Serena Williams » était la personne la plus célèbre à avoir glissé dans ses DM et a admis qu’elle se sentait privée d’un Grammy pour « Bodak Yellow ».

Elle a cependant refusé de nommer quel célèbre créateur l’avait initialement snobé avant de lui demander de porter leurs vêtements.

Tout en portant une robe couleur aigue-marine et des cheveux style Diana-Ross, la rappeuse a également déclaré à Andy Cohen qu’elle aimerait un jour collaborer avec Lil Kim et faire une « chanson indéniable » avec elle…

et elle a répondu à un fan qui lui a demandé si elle reviendrait un jour à la télé-réalité, cette fois aux côtés de son mari Offset.

« Cela ne me dérangerait pas, mais ça me dérange un peu », a déclaré Cardi à propos d’être potentiellement à nouveau devant les caméras. « J’ai l’impression que je serais annulé tous les jours. »

Cardi a également répondu à une question complémentaire d’Andy Cohen sur la réponse aux critiques.

« Est-ce que la critique vous pénètre ? a demandé Andy sur #WWHL. « Tu es une superstar tellement énorme, je ne peux pas imaginer que ce soit le cas. » « Ça me pénètre, mais ensuite je m’en remets parce que c’est comme, regarde-toi, tu es un clochard! » » dit Cardi.

À la manière traditionnelle de Bravo, on lui a également demandé de créer un slogan de femme au foyer comme ceux des dames du De vraies femmes au foyer les franchises utilisent dans leurs intros.

« La seule chose que je lance plus fort que les micros, c’est l’ombre ! » a déclaré Cardi en faisant référence à son incident de lancement de micro à Las Vegas. « Invitation ouverte, vous choisissez la franchise et vous y êtes ! » a déclaré Andy Cohen à propos du rappeur devenu l’une de ses femmes au foyer.

Pourriez-vous voir Belcalis sur Bravo ?

Voir plus de Cardi B Regardez ce qui se passe en direct apparition ci-dessous.