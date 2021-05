Braving Sun and Storm, les frères jumeaux séparés par Covid Curbs se rencontrent à la frontière Norvège-Suède

Ils n’ont pas été autorisés à se retrouver chez eux depuis un an maintenant à cause de Covid. Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, deux jumeaux suédois de 73 ans se sont rencontrés tous les samedis, chacun de leur côté de la frontière, sur un pont qui relie la Norvège et la Suède. Chaque semaine, Ola et Pontus Berglund se tiennent chacun derrière une ligne mince mais infranchissable sur le sol, avec des chaises de camping, des thermos, des sandwichs – et beaucoup de bonne humeur.

«Nous n’avons pas le droit de traverser la frontière. Je dois rester à un mètre (yard) de mon côté et il doit rester un mètre en arrière de son côté », explique Ola, les petits drapeaux norvégiens et suédois qu’ils ont attachés au pont flottant au vent.

« Donc en gros, il doit y avoir deux mètres entre nous », dit-il en repoussant sa chaise, soudainement conscient qu’il est trop près. A ses pieds, peints sur la route, se trouve une simple ligne blanche, les mots « Norge » et « Sverige » de chaque côté. La pandémie a mis un terme aux visites hebdomadaires des jumeaux identiques chez les uns des autres.

Ola vit à Halden, dans le sud-est de la Norvège, où il a déménagé il y a près de 40 ans par amour, tandis que Pontus vit à une demi-heure de route dans la ville de Stromstad, au sud-ouest de la Suède.

Au lieu de cela, ils se réunissent ici, à une distance plus ou moins respectueuse, sur l’ancien pont de Svinesund qui chevauche un fjord entre les deux pays. Ils ont célébré leurs 72e et 73e anniversaires de cette façon le 20 avril.

« C’est très étrange mais c’est devenu un besoin, un besoin pressant, car nous nous voyions toutes les semaines et nous voulions continuer », déclare Pontus du côté suédois.

«La pandémie ne nous a pas empêchés de nous voir et pour nous, c’est une victoire.»

Alors que les restrictions locales ont changé au fil des mois à mesure que la situation virale a évolué, la frontière est restée fermée.

La fermeture a provoqué la colère des Norvégiens – dont beaucoup possèdent des résidences d’été en Suède, où la vie est moins chère – à tel point qu’ils ont poursuivi l’État norvégien pour qu’il lève la quarantaine obligatoire requise à leur retour chez eux.

‘Une petite fête’

Les quelques automobilistes qui empruntent le pont sourient ou saluent généralement les deux hommes à la barbe grise assis sur leur chaise.

Ola, une ancienne infirmière auxiliaire qui passe maintenant son temps à faire des décors pour un théâtre, et Pontus, un artiste et ornithologue amateur, sont devenus des célébrités locales, certaines personnes conduisant jusqu’à cinq heures juste pour prendre leur photo.

«Ce n’est pas très important pour nous. L’important pour nous est de pouvoir se réunir et parler de ce que l’on veut », dit Ola, arborant un nœud papillon rouge« parce que c’est le 1er mai ».

De leur perchoir privilégié, les deux se sont parfois retrouvés dans le rôle de passeurs bienveillants – comme le jour où ils ont livré un chiot né en Suède à sa nouvelle famille en Norvège. C’est leur plus beau souvenir, disent-ils.

En plus d’un an, ils n’ont raté leur rendez-vous hebdomadaire que trois fois – à cause de la police obstinée qui ne les a pas laissés sur le pont.

Sinon, ils ont respecté leur emploi du temps pendant les blizzards ou les vagues de chaleur, s’habillant simplement pour la météo. Avant le déploiement de la vaccination, de nombreuses personnes âgées ont déclaré ressentir un sentiment d’isolement pendant la pandémie, car elles devaient se protéger du virus.

« Chaque réunion a été une petite fête », dit Pontus, qui est divorcé. « Pour moi qui vit seul, c’est vraiment important de voir Ola. Sans cela, je serais déprimé. »

Est-ce que ça lui manque de serrer son frère dans ses bras? « Oui », dit-il avec un rire contagieux. « Alors parfois je me serre dans mes bras, puisque nous sommes identiques. »

