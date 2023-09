Braverman se demande si la Convention des Nations Unies sur les réfugiés est « adaptée à l’ère moderne »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les hommes politiques doivent se demander si la Convention des Nations Unies sur les réfugiés est encore « adaptée à notre époque moderne », devrait déclarer Suella Braverman lors d’une visite aux États-Unis.

Le ministre de l’Intérieur se demandera si le protocole international historique de 1951 – la base du système d’asile mondial – devrait être réformé dans un discours provocateur mardi.

Mme Braverman profitera de son discours à l’American Enterprise Institute, un groupe de réflexion de centre-droit à Washington DC, pour définir un nouveau plan d’action internationale visant à lutter contre la crise des réfugiés.

Le principal ministre s’en est déjà pris à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) signée en 1950 – affirmant qu’elle contrecarre les efforts du gouvernement de Rishi Sunak visant à envoyer les demandeurs d’asile sur des vols aller simple vers le Rwanda.

Mme Braverman est sur le point de décrire la convention des Nations Unies comme « une réalisation incroyable de son époque » – mais elle suggérera qu’elle doit être réformée pour cesser d’offrir des protections aussi larges et généreuses.

« Mais plus de 70 ans plus tard, nous vivons désormais à une époque complètement différente », dira-t-elle. « Selon l’analyse de Nick Timothy et Karl Williams pour le Center for Policy Studies, cela confère désormais le droit théorique de s’installer dans un autre pays à au moins 780 millions de personnes.

« Il incombe donc aux hommes politiques et aux leaders d’opinion de se demander si la Convention relative aux réfugiés, et la façon dont elle est interprétée par nos tribunaux, est adaptée à notre époque moderne. Ou s’il a besoin d’une réforme.

Le ministre de l’Intérieur fera également valoir que les critères de définition des réfugiés ont changé, suggérant que le seuil pour demander l’asile a été abaissé à « simplement être gay ou femme ».

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, prononcera un discours aux États-Unis (Fil PA)

Mme Braverman dira : « Laissez-moi être claire, il existe de vastes régions du monde où il est extrêmement difficile d’être gay ou d’être une femme. Là où des individus sont persécutés, il est juste que nous leur offrons un refuge.

« Mais nous ne pourrons pas maintenir un système d’asile si le simple fait d’être gay ou une femme et de craindre la discrimination dans son pays d’origine suffit pour bénéficier d’une protection. »

Elle devrait ajouter : « Le statu quo, selon lequel les gens peuvent voyager à travers plusieurs pays sûrs, et même résider dans des pays sûrs pendant des années, tout en choisissant leur destination préférée pour demander l’asile, est absurde et insoutenable. »

La ministre de l’Intérieur devrait également profiter de sa visite cette semaine pour resserrer les liens avec les autorités américaines dans la lutte contre l’immigration clandestine et le trafic d’êtres humains.

Elle rencontrera le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, et le procureur général Merrick Garland pour des discussions sur la migration et la sécurité nationale.

Le Conseil pour les réfugiés a averti que le Royaume-Uni devrait « s’attaquer aux vrais problèmes du système d’asile, tels que l’arriéré des dossiers, et fournir des itinéraires sûrs à ceux qui ont besoin de protection » plutôt que de déchirer les accords.

Mais ses idées ont été bien accueillies par le président du groupe de campagne Migration Watch UK. Alp Mehmet a déclaré qu’elle avait raison de « dénoncer les conventions » et a suggéré que le Royaume-Uni devrait se retirer de la CEDH et de la Convention relative aux réfugiés si des réformes n’étaient pas mises en œuvre.

Jusqu’à présent, près de 24 000 personnes ont été détectées traversant la Manche à bord de petits bateaux cette année, malgré la promesse de Rishi Sunak d’« arrêter les bateaux », même si le nombre de traversées est en baisse par rapport à 2022.

Les plans du gouvernement pour faire face aux niveaux élevés de migration clandestine sont actuellement au point mort, le plan rwandais étant bloqué devant les tribunaux.

Les tentatives d’hébergement de 500 migrants sur une barge au large des côtes du Dorset sont suspendues après la détection de la bactérie mortelle Legionella à bord.