Suella Braverman a suggéré qu’un remaniement des règles internationales pourrait être nécessaire pour résoudre la crise des migrants avant un discours majeur aux États-Unis.

Le ministre de l’Intérieur s’est demandé si les conventions et les cadres juridiques conçus il y a plus d’un demi-siècle étaient toujours « adaptés à leur objectif ».

Elle a averti que si l’on ne parvient pas à résoudre le problème, la « légitimité démocratique » des institutions politiques sera compromise.





La ministre de l’Intérieur a déjà exprimé son point de vue personnel selon lequel le Royaume-Uni devrait quitter la Convention européenne des droits de l’homme signée en 1950, à laquelle elle a reproché d’entraver les efforts visant à introduire des politiques dures telles que le projet rwandais.

Les critiques de son approche ont également remis en question sa conformité avec la Convention des Nations Unies sur les réfugiés de 1951.

Avant son voyage, la ministre de l’Intérieur a déclaré : « La migration illégale et les mouvements massifs de personnes sans précédent à travers le monde exercent des pressions insoutenables sur l’Amérique, le Royaume-Uni et l’Europe.

« Nous devons nous rassembler et nous demander si les conventions internationales et les cadres juridiques conçus il y a plus de 50 ans sont adaptés à l’ère des voyages en avion et des smartphones.

«Je vais à Washington pour discuter de cette crise avec nos homologues américains.

« Si nous ne parvenons pas à relever ces défis, nos institutions politiques risquent de perdre leur légitimité démocratique. »

Mme Braverman se rendra à Washington lundi et prononcera mardi un discours d’ouverture exposant son évaluation des défis migratoires mondiaux.

Elle présentera un modèle sur la manière dont d’autres pays peuvent lutter contre la crise et affirmera que le Royaume-Uni a ouvert la voie en proposant des approches innovantes pour résoudre le problème.

Jusqu’à présent cette année, près de 24 000 personnes ont été détectées traversant la Manche malgré la promesse de Rishi Sunak d’« arrêter les bateaux », bien que ce chiffre soit en baisse par rapport à 2022.

Les efforts visant à envoyer certains demandeurs d’asile dans un aller simple vers le Rwanda se sont enlisés dans des batailles juridiques, tandis qu’une tentative de loger des personnes en attente d’une évaluation de leur demande sur une barge à Portland, dans le Dorset, est suspendue après la découverte de Legionella.

La ministre de l’Intérieur profitera de son voyage pour rechercher une coopération plus étroite avec les autorités américaines dans la lutte contre l’immigration illégale et les trafiquants d’êtres humains.

Elle rencontrera le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, et le procureur général, Merrick Garland, pour des discussions sur la migration et la sécurité nationale.

Suite à son appel aux sociétés de médias sociaux telles que Meta à faire davantage pour lutter contre la maltraitance des enfants en ligne, elle se rendra au Centre national pour les enfants disparus et exploités pour voir comment l’organisation travaille avec les forces de l’ordre du monde entier pour lutter contre l’évolution de la menace.

Elle verra également des travaux se poursuivre pour résoudre les problèmes mortels associés à la consommation d’opioïdes aux États-Unis, dans un contexte d’inquiétudes des forces de l’ordre britanniques concernant l’arrivée de drogues telles que le fentanyl ici.

Alp Mehmet, président du groupe de campagne Migration Watch UK, a déclaré que Mme Braverman avait raison de « dénoncer les conventions » et a suggéré que le Royaume-Uni devrait se retirer de la CEDH et de la Convention relative aux réfugiés si des réformes n’étaient pas apportées.

« Nous disons depuis longtemps que la Convention relative aux réfugiés et la CEDH sont dépassées et inadaptées aux défis modernes », a-t-il déclaré.

Mais le chef du Conseil pour les réfugiés, Enver Solomon, a déclaré : « Ce dont nous avons besoin, c’est d’un processus équitable pour les personnes qui viennent ici en quête de sécurité et de protection.

« Au lieu de menacer d’abandonner les cadres et les conventions qui protègent les droits des réfugiés, nous devrions nous attaquer aux véritables problèmes du système d’asile, tels que l’arriéré des dossiers, et fournir des itinéraires sûrs à ceux qui ont besoin de protection, y compris des visas de réfugié, des services de réinstallation. et les programmes de regroupement familial.