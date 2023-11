Braverman : Pourquoi le Premier ministre britannique Rishi Sunak est sous pression pour limoger la ministre de l’Intérieur Suella Braverman

Premier ministre britannique Rishi Sunak fait face à des appels croissants au limogeage Suella Braverman la ministre de l’Intérieur, suite à sa décision de contourner les conseils de Downing Street et procéder à la publication d’un article controversé. Dans cet article, elle accuse de partialité politique le parti. police métropolitaine .

La controverse s’est intensifiée après que cinq partis d’opposition ont présenté jeudi une demande commune pour son éviction, à la lumière de la confirmation par Downing Street que l’article de Braverman dans le Times n’avait pas reçu l’approbation nécessaire.

Braverman, sans le consentement du Premier ministre Rishi Sunak, a laissé entendre que les forces de l’ordre avaient fait preuve de favoritisme lors des manifestations, négligeant particulièrement les « foules pro-palestiniennes » au milieu des manifestations liées au conflit Israël-Hamas.

“Je ne crois pas que ces marches soient simplement un appel à l’aide pour Gaza”, a écrit Braverman dans le Times. “Il s’agit d’une affirmation de primauté de la part de certains groupes – notamment les islamistes – du type de ceux que nous avons l’habitude de voir en Irlande du Nord.

Elle a déclaré qu’il y avait “une perception selon laquelle les hauts policiers jouent les favoris lorsqu’il s’agit de manifestants”, citant ce qu’elle a dit être le traitement contrasté des groupes anti-confinement pendant la pandémie de Covid et les manifestations de Black Lives Matters.

Ses remarques, qui trouvent un écho auprès de l’aile droite du parti conservateur, font suite à ses précédentes déclarations controversées qualifiant les rassemblements pour le cessez-le-feu à Gaza de « marches de la haine » et suggérant que l’itinérance pourrait être un « choix de vie » pour certains.

Au milieu des spéculations sur un éventuel remaniement ministériel, les députés de droite ont averti le Premier ministre que l’éviction de Braverman pourrait déclencher un conflit interne au sein du parti. Les alliés de Braverman au Parlement ont exprimé leur soutien, suggérant que toute mesure contre elle se heurterait à une résistance significative, car elle représente les opinions d’un segment important du parti, un Courrier quotidien rapport dit.

Par ailleurs, certains députés ont rappelé Sunak de la dette qu’il doit à Braverman pour son soutien lors de sa campagne à la direction après la démission de Liz Truss, qui, selon eux, a joué un rôle crucial dans son ascension au bureau du Premier ministre.

Malgré ce soutien, certains hauts conservateurs estiment que le soutien de Braverman au sein du parti est minime.

Malgré la controverse, Downing Street a déclaré son soutien continu à Homme courageux tout en reconnaissant qu’une enquête est en cours sur la publication non autorisée de ses opinions dans le Times, une violation du code ministériel.

Cependant, la situation a alimenté les spéculations sur les aspirations potentielles de Braverman à la direction du parti conservateur ou sur une démarche stratégique du parti de Sunak pour courtiser les électeurs de droite avant les prochaines élections générales.

Au milieu de cela, Sunak a critiqué le calendrier d’une marche pro-palestinienne prévue à Londres le jour de l’armistice comme étant « provocateur et irrespectueux », exhortant la police métropolitaine à l’interdire. Cependant, la police a déclaré que la marche ne répondait pas aux critères d’une telle interdiction.

