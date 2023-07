Braverman écrit à Zuckerberg pour exprimer ses inquiétudes concernant les plans de cryptage de Meta

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Suella Braverman a déclaré avoir écrit une lettre au patron de Meta, Mark Zuckerberg, exprimant ses inquiétudes quant aux projets de l’entreprise d’introduire un chiffrement de bout en bout sans garanties appropriées pour les enfants.

Le ministre de l’Intérieur a parlé aux Communes du rôle essentiel que jouent les entreprises technologiques telles que Meta dans le soutien aux forces de l’ordre britanniques, révélant que les informations fournies par ces plateformes aident à protéger environ 1 200 enfants chaque mois.

Cependant, elle a insisté sur le fait que les plans de Meta pourraient entraver les efforts visant à détecter et à signaler de manière proactive les cas de matériel de toilettage et d’abus d’enfants sur Facebook Messenger et Instagram Direct, en disant : « Ce sera une énorme aubaine pour quiconque veut blesser un enfant ».

L’application de messagerie appartenant à la méta WhatsApp propose déjà un cryptage de bout en bout par défaut, ce qui empêche toute personne autre que l’expéditeur et le destinataire d’un message d’accéder à son contenu.





Le projet de loi sur la sécurité en ligne obligera les entreprises technologiques à rendre des comptes, mais l’indifférence aux abus est intolérable Secrétaire à l’intérieur Suella Braverman

Le géant des médias sociaux prévoit d’ajouter la fonctionnalité aux chats Facebook Messenger et Instagram Direct plus tard cette année.

S’exprimant lors des questions du ministère de l’Intérieur, Mme Braverman a déclaré: «Les informations que Meta et d’autres entreprises technologiques fournissent aux forces de l’ordre britanniques aident à protéger environ 1 200 enfants et conduisent à plus de 100 arrestations d’agresseurs présumés chaque mois.

«Mais Meta prévoit de déployer bientôt un chiffrement de bout en bout sans garanties.

«Ils ne détecteront plus et n’alerteront plus de manière proactive les autorités concernant le matériel de toilettage et d’abus d’enfants sur Facebook Messenger et Instagram Direct.

«Ce sera une aubaine énorme pour quiconque veut blesser un enfant.





Nous restons déterminés à travailler avec les forces de l’ordre et les experts en sécurité des enfants alors que nous déployons le chiffrement de bout en bout Méta

« Le projet de loi sur la sécurité en ligne obligera les entreprises technologiques à rendre des comptes, mais l’indifférence aux abus est intolérable.

« J’ai écrit à Mark Zuckerberg, ainsi qu’au ministre de la sécurité (Tom Tugendhat), à des associations caritatives pour enfants, à des groupes de campagne pour exposer nos profondes préoccupations.

« Et la semaine dernière, j’étais en Nouvelle-Zélande à la conférence sur la sécurité Five Eyes, où il y avait un large soutien pour travailler ensemble pour garantir que les entreprises de médias sociaux accordent la priorité à la sécurité des enfants. »

Un porte-parole de la société Meta a déclaré: «L’écrasante majorité des Britanniques s’appuient déjà sur des applications qui utilisent le cryptage pour les protéger des pirates, des fraudeurs et des criminels.

« Nous ne pensons pas que les gens veuillent que nous lisons leurs messages privés, nous avons donc développé des mesures de sécurité qui préviennent, détectent et nous permettent de prendre des mesures contre cet abus odieux, tout en préservant la confidentialité et la sécurité en ligne.

« Nous restons déterminés à travailler avec les forces de l’ordre et les experts en sécurité des enfants alors que nous déployons le chiffrement de bout en bout. »