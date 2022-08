Braverman devrait licencier les fonctionnaires qui soufflent de l’argent public sur des bêtises éveillées

Vide-sacs

UNE minute, le procureur général exige que ses fonctionnaires cessent de gaspiller de l’argent public pour des bêtises éveillées.

Le lendemain, ils ont organisé une conférence à 500 £ par tête pour donner aux dirigeants les «outils pour construire un avenir queer plus inclusif, plus sain et durable».

La procureure générale Suella Braverman devrait licencier quelques fonctionnaires pour lui avoir ouvertement désobéi Crédit : Reuters

Suella Braverman est “extrêmement déçue” que son personnel “continue de se livrer à une formation controversée sur la diversité aux frais des contribuables”.

Pourquoi n’en vire-t-elle pas quelques-uns pour lui avoir ouvertement désobéi ?

Si elle ne le peut pas, est-il étonnant que les fonctionnaires méprisent les ministres conservateurs, leur autorité et leurs politiques ?

Nouvelles pour Émilie

EMILY Maitlis a un brillant avenir dans la comédie maintenant qu’elle a quitté la BBC.

Son discours sur les échecs de la société était très révélateur et hilarant, bien que involontairement sur les deux points.

Le discours d’Emily Maitlis sur les échecs de la BBC était très révélateur et hilarant, bien que involontairement sur les deux plans Crédit : PA

Elle est horrifiée qu’un conservateur siège au conseil d’administration de la BBC. Elle est consternée d’avoir été obligée de présenter les deux côtés du débat sur le Brexit.

Pourquoi? Parce que les restants de la gauche libérale ne considèrent pas leurs opinions comme de simples croyances et préférences.

Ils pensent qu’ils sont une vérité inattaquable et démontrable. Ils sont choqués et en colère si quelqu’un n’est pas d’accord.

Ils concluent que les conservateurs et les Brexiteers doivent être méchants et / ou sombres et se voir refuser une plate-forme, sans parler des positions d’influence.

Cette conviction domine totalement la BBC.

Ses journalistes se moquent ou ignorent les opinions d’une majorité d’électeurs, ce qui signifie que des millions de personnes sont obligées par la loi de financer un radiodiffuseur qui les déteste.

Ce racket doit cesser.

Argument coulé

AVEC des milliers d’Albanais qui affluent désormais illégalement en Grande-Bretagne depuis la Manche, combien de temps la gauche pourra-t-elle soutenir son affirmation absurde selon laquelle les migrants par petits bateaux sont des « réfugiés » ?

Ces jeunes hommes ont quitté un pays paisible quoique pauvre. À Dunkerque, ils évitent toute aide des organisations caritatives pour les réfugiés, paient les hôtels et ont assez d’argent pour sauter la file d’attente dans les bateaux des trafiquants.

Ce sont des migrants économiques qui n’ont pas le droit de vivre ici. Certains sont des criminels.

Nous souhaitons la bienvenue au ministre de l’Intérieur, Priti Patel, qui a conclu un accord avec l’Albanie pour rentrer chez lui dès la semaine prochaine.

Mais qui parierait qu’elle soit déjouée par les mêmes avocats de gauche qui ont stoppé la dissuasion rwandaise ?

Ils sont, après tout, déterminés à une seule chose : Pas les droits de l’homme. Contrecarrer les conservateurs.

Top classe, les enfants

Malgré tous les verrouillages déprimants et les leçons de zoom douteuses qu’ils ont endurées, les notes de leurs premiers examens significatifs sont meilleures qu’avant Covid Crédit : PA

CONSIDÉRANT que la misère de Covid a gâché deux années de leur scolarité, nos félicitations aux élèves du GCSE pour un ensemble de notes stellaires.

Malgré tous les verrouillages déprimants et les leçons de Zoom douteuses qu’ils ont endurées, les notes de leurs premiers examens significatifs sont meilleures qu’avant Covid.

Maintenant, c’est vraiment un résultat.