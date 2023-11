Braverman critiqué après avoir qualifié les manifestants britanniques pro-palestiniens de « marcheurs haineux » | Conflit israélo-palestinien Actualités

Suella Braverman, la ministre britannique de l’Intérieur, a fait l’objet de critiques après avoir qualifié les manifestants pro-palestiniens de « marcheurs haineux » et accusé la police de faire deux poids, deux mesures.

Londres a été le théâtre de manifestations massives le week-end dernier, avec des dizaines de milliers de personnes descendues dans la rue pour dénoncer la campagne de bombardement incessante d’Israël dans la bande de Gaza et exiger du gouvernement britannique un cessez-le-feu.

La manifestation prévue ce samedi coïncide avec le week-end de l’Armistice, un souvenir annuel de la Première Guerre mondiale au cours duquel de nombreuses personnes au Royaume-Uni s’arrêtent pour se souvenir des victimes de la guerre.

Malgré les pressions du gouvernement, la police métropolitaine a déclaré qu’elle ne pouvait pas légalement interdire la marche, estimant qu’il n’y avait pas suffisamment de renseignements sur le risque de troubles à l’ordre public.

Les organisateurs de la manifestation ont déclaré que le rassemblement de samedi ne passerait pas par le cénotaphe, le monument commémoratif de guerre national britannique situé au centre de Londres, et qu’il aurait lieu dans l’après-midi après une minute de silence à 11 heures.

Mais lors d’une attaque très inhabituelle, Braverman a accusé mercredi la police d’être plus indulgente envers les manifestations pro-palestiniennes, arguant que les manifestants de droite et nationalistes sont traités différemment.

« Je ne crois pas que ces marches soient simplement un appel à l’aide pour Gaza », a écrit Braverman dans un article publié par le journal Times.

« Il s’agit d’une affirmation de la primauté de la part de certains groupes – notamment les islamistes – du genre que nous sommes plus habitués à voir en Irlande du Nord. Les informations selon lesquelles certains organisateurs de la marche de samedi auraient des liens avec des groupes terroristes, dont le Hamas, rappellent également de manière inquiétante la situation en Ulster.»

Les commentaires de Braverman ont suscité de vives critiques, notamment de la part d’hommes politiques et de militants de l’opposition.

“Suella Braverman est hors de contrôle”, a écrit sur X Yvette Cooper, du principal parti d’opposition travailliste. “Son article de ce soir est une tentative hautement irresponsable et dangereuse de porter atteinte au respect de la police à un moment sensible, de détruire l’indépendance opérationnelle et pour attiser les tensions communautaires. Aucun autre ministre de l’Intérieur, quel que soit son parti, ne ferait jamais cela.

David Lammy, député travailliste, a déclaré que Braverman cherchait à « exploiter les sensibilités du moment et son ignorance de l’histoire de l’Irlande du Nord… pour sa propre campagne à la direction ».

Suella Braverman qui cherche à exploiter les sensibilités du moment et son ignorance de l’histoire de l’Irlande du Nord pour attiser les tensions communautaires dans le cadre de sa propre campagne à la direction est un nouveau plus bas effroyable. Rishi Sunak doit la licencier. Mais il est trop faible. – David Lammy (@DavidLammy) 9 novembre 2023

Les critiques affirment que Braverman tente de se positionner pour une course à la direction du parti qui pourrait avoir lieu si les conservateurs perdent le pouvoir lors des élections prévues l’année prochaine. Depuis des mois, les sondages d’opinion placent le parti entre 15 et 20 points derrière les travaillistes.

L’acteur et comédien britannique Adil Ray a qualifié la chronique de Braverman d’« étonnante ».

“Lorsque la police tente d’autoriser le droit de manifester et de contrôler les tensions, la dernière personne à laquelle elle s’attend pour les attiser est le ministre de l’Intérieur”, a déclaré Ray.

Le Premier ministre Rishi Sunak, qui avait précédemment qualifié de « irrespectueuses » les manifestations du week-end de l’armistice, a fait marche arrière mercredi après avoir rencontré le chef de la police Mark Rowley et a reconnu que les gens avaient le « droit de manifester pacifiquement ».

Dans un communiqué, Sunak a déclaré : « Le test de cette liberté est de savoir si notre engagement en faveur de cette liberté peut survivre à l’inconfort et à la frustration de ceux qui cherchent à l’utiliser, même si nous ne sommes pas d’accord avec eux. Nous relèverons ce test et resterons fidèles à nos principes.