Braverman clarifie les commentaires de l’Irlande du Nord au milieu de critiques en colère | Suella Braverman

Suella Braverman a été contrainte de préciser qu’elle faisait référence aux républicains dissidents dans un article dans lequel elle comparait les manifestations pro-palestiniennes de Londres aux marches sectaires en Irlande du Nord.

Dans un article pour le Timesle ministre de l’Intérieur a décrit les récentes manifestations dans le centre de Londres comme une « affirmation de la primauté de certains groupes – notamment les islamistes – du type de ceux que nous sommes plus habitués à voir en Irlande du Nord ».

Ses commentaires faisaient suite à l’annonce du commissaire de police du Met, Sir Mark Rowley, selon laquelle il n’avait aucune raison d’interdire une marche prévue le jour de l’Armistice.

La comparaison avec les manifestations d’identité sectaires en Irlande du Nord a toutefois semé la confusion, dans la mesure où c’est la communauté unioniste et loyaliste qui est la plus connue pour ses manifestations.

Une saison de marche entre le lundi de Pâques et la fin septembre en Irlande du Nord est connue pour les processions de divers groupes unionistes, notamment les Apprentice Boys of Derry, l’Ancien Ordre des Hiberniens et l’Ordre d’Orange.

La BBC a rapporté jeudi matin qu’« une source proche du ministre de l’Intérieur » avait déclaré que Braverman faisait référence aux activités des « républicains dissidents ».

Ces commentaires ont suscité de vives critiques de la part des politiciens d’Irlande du Nord.

Colum Eastwood, député de Foyle et chef du SDLP, le parti nationaliste dont le membre fondateur, John Hume, a remporté un prix Nobel pour son soutien au processus de paix en Irlande du Nord, a qualifié Braverman de « marchand de livres Enoch Powell ».

« Les commentaires comparant les manifestations proposées le jour de l’Armistice contre les bombardements épouvantables de civils à Gaza avec la tradition des marches en Irlande du Nord sont un exercice de ce qui ne peut être décrit que comme une ignorance agressive », a-t-il déclaré. « Ignorance des conditions auxquelles est confrontée la population civile à Gaza, ignorance du rôle de la police du Met, ignorance de l’histoire complexe et des traditions de marche et de protestation en Irlande du Nord. Elle a réussi à offenser presque tout le monde – ce qui n’est pas une mince affaire dans une société divisée.

« Ces commentaires sont bien en deçà de ce que l’on peut attendre d’un haut ministre du gouvernement. La seule mesure appropriée à l’heure actuelle est sa destitution, mais étant donné la faiblesse systémique de ce gouvernement, je ne serais pas du tout surpris qu’elle reste.»

Stephen Farry, député du parti Alliance, qui représentait à l’origine un syndicalisme modéré et non sectaire mais qui adopte désormais une approche neutre à l’égard du syndicat, a déclaré que « les comparaisons avec l’Irlande du Nord sont pathétiques », qualifiant les commentaires de Braverman de dernier « d’un série de commentaires cruels et de politiques oppressives ».

Le porte-parole du Sinn Féin pour les affaires étrangères, Matt Carthy, a affirmé que la ministre de l’Intérieur avait « autant de connaissances sur la situation en Irlande du Nord qu’elle semble en avoir sur la situation en Palestine à l’heure actuelle ».

Il a déclaré à l’émission Good Morning Ulster de la BBC : « Le gouvernement britannique a adopté une position décevante à mon avis concernant le conflit en cours à Gaza.

“Je dirais que si les ministres britanniques sont dans l’état d’esprit où ils veulent parler de l’Irlande et du Nord, l’état d’esprit dans lequel ils devraient être est de garantir le retour du DUP à Stormont et de faire en sorte que l’exécutif soit opérationnel.”

David Lammy, le secrétaire d’État fantôme aux Affaires étrangères, a déclaré que la ministre de l’Intérieur semblait « chercher à exploiter les sensibilités du moment et l’ignorance de l’histoire de l’Irlande du Nord, pour attiser les tensions communautaires dans le cadre de sa propre campagne à la direction ».