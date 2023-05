Braverman annonce une répression contre les étudiants étrangers amenant leur famille au Royaume-Uni

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Suella Braverman a annoncé une répression contre les étudiants étrangers amenant des membres de leur famille au Royaume-Uni dans le cadre d’une campagne visant à réduire la migration nette.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré que tous les étudiants étrangers – à l’exception de ceux qui suivent des programmes de recherche de troisième cycle – seront interdits d’amener leurs personnes à charge à partir de janvier 2024.

Mme Braverman a déclaré qu’il y avait eu un pic « inattendu » du nombre de personnes à charge – affirmant que les avantages économiques apportés par les étudiants ne pouvaient « pas se faire au détriment » de la promesse des conservateurs de réduire l’immigration.

Le gouvernement de Rishi Sunak empêche également les étudiants internationaux de passer de l’étudiant via la route à des routes de travail avant la fin de leurs études.

Les exigences de maintenance pour les étudiants et leurs personnes à charge seront également supprimées, et Mme Braverman s’est engagée à réprimer les « agents d’éducation sans scrupules qui pourraient soutenir des applications inappropriées pour vendre l’immigration et non l’éducation ».

Environ 136 000 visas ont été accordés aux personnes à charge d’étudiants parrainés au cours de l’année se terminant en décembre 2022, a indiqué le gouvernement – ​​une multiplication par huit par rapport à 16 000 en 2019.

Malgré la répression, Mme Braverman a insisté sur le fait que le gouvernement était toujours « déterminé à attirer les plus brillants et les meilleurs au Royaume-Uni ».

Elle a ajouté: « Notre intention est de travailler avec les universités au cours de l’année prochaine pour concevoir une approche alternative qui garantit que les étudiants les meilleurs et les plus brillants peuvent amener des personnes à charge dans nos universités de premier plan, tout en continuant à réduire la migration nette. »

M. Sunak et Mme Braverman sont sous la pression des députés conservateurs pour qu’ils prévoient de réduire la migration nette, l’Office des statistiques nationales devant publier cette semaine des chiffres annuels qui devraient montrer qu’il a atteint au moins 700 000.

Le Premier ministre a déclaré mardi au cabinet que les dernières mesures « feraient une différence significative dans les chiffres ». Mme Braverman a déclaré qu’il avait trouvé « le bon équilibre entre agir de manière décisive pour lutter contre la migration nette et protéger les avantages économiques que les étudiants peuvent apporter au Royaume-Uni ».

Rishi Sunak et Suella Braverman ont déclaré que le déplacement des étudiants étrangers aiderait à réduire la migration nette (PENNSYLVANIE)

Les universités britanniques ont mis en garde le gouvernement conservateur contre une répression contre les étudiants étrangers – exhortant le gouvernement à retirer les étudiants du chiffre global de la migration nette pour dépolitiser la question.

Le Russell Group, représentant 24 universités d’élite, a déclaré L’indépendant que les étudiants étrangers apportaient des «revenus d’exportation vitaux» et contribuaient à atténuer la recherche et le soutien aux étudiants nationaux.

Alors que le chiffre énorme qui devait arriver jeudi provoquait l’angoisse des conservateurs, Mme Braverman aurait fait pression pour cinq propositions visant à réduire la migration légale – notamment en augmentant le seuil de salaire des travailleurs qualifiés et en réduisant le temps que les étudiants étrangers peuvent rester dans le pays.

Mais le chancelier Jeremy Hunt et la secrétaire à l’éducation Gillian Keegan auraient repoussé les restrictions plus larges imposées aux étudiants étrangers.

Les alliés de droite de Mme Braverman ont mis en garde contre la « souche insupportable » des chiffres record de migration nette – arguant que le parti sera puni dans les urnes s’il ne parvient pas à s’attaquer au « plus gros problème ».

Même certains conservateurs modérés ont dit L’indépendant ils se sont félicités de la répression de certains étudiants amenant des membres de leur famille – exhortant M. Sunak à envisager des modifications des exigences salariales et un plafond annuel global sur le nombre de visas.

L’ancien dirigeant conservateur, Sir Iain Duncan Smith, a affirmé que le Royaume-Uni était « accro à la main-d’œuvre bon marché » et devait investir dans la technologie pour effectuer des tâches peu rémunérées telles que la cueillette et le nettoyage des fruits.

Cependant, le dernier rapport du FMI, qui améliore les prévisions de croissance de la Grande-Bretagne, a approuvé le fait que le gouvernement Sunak continue de combler les pénuries de compétences avec les immigrants.

L’organisme international a déclaré que le Royaume-Uni devrait à nouveau envisager « d’affiner le système d’immigration pour atténuer les pénuries de main-d’œuvre sectorielle et qualifiée et améliorer la flexibilité du marché du travail ».