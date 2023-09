Braverman affirme que le multiculturalisme a « échoué » en Europe lors d’un discours sur la migration | Nouvelles du Royaume-Uni

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo La ministre de l’Intérieur affirme que le multiculturalisme en Europe a « échoué » et appelle à une réforme de l’asile pour tenter de préserver les identités nationales. Suella Braverman a prononcé aujourd’hui un discours à Washington afin de faire campagne en faveur de changements dans les règles mondiales en matière d’asile. M. Braverman a également déclaré qu’il était « dangereux » de considérer les personnes qui expriment leurs inquiétudes concernant les chiffres de l’immigration comme des « idiots ou fanatiques ». Elle affirme que le cadre actuel, introduit après la Seconde Guerre mondiale, est « dépassé » et concerne aujourd’hui des millions de personnes de plus que lorsqu’il a été mis en place il y a 70 ans. Au cours de son discours, elle a exposé quatre arguments principaux contre l’immigration clandestine, dont l’un était l’argument civique : « L’immigration incontrôlée, une intégration inadéquate et un dogme erroné du multiculturalisme se sont avérés une combinaison toxique pour l’Europe au cours des dernières décennies. » Elle a déclaré que le multiculturalisme « a échoué parce qu’il a permis aux gens de venir dans notre société et d’y vivre des vies parallèles », et même de « poursuivre des vies visant à saper la stabilité et à menacer la sécurité de notre société ». Elle a fait référence à un discours de l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel en 2010, dans lequel elle avait déclaré que le multiculturalisme avait échoué, affirmant qu’elle n’était « pas sûre que beaucoup de choses aient changé depuis ». La migration vers le Royaume-Uni et l’Europe au cours des 25 dernières années « a été trop importante, trop rapide, avec trop peu de réflexion sur l’intégration et l’impact sur la cohésion sociale », a-t-elle déclaré. Elle appelle à une réforme majeure (Photo : PA)



Elle a prononcé son discours cet après-midi (Photo : Sky News) Mme Braverman a ajouté : « Si le changement culturel est trop rapide et trop important, alors ce qui existait déjà est dilué. Finalement, il disparaîtra. « Je crois que l’État-nation est l’une des grandes forces civilisatrices de l’humanité. Cela crée une identité partagée et un objectif commun, et cela ne nécessite pas nécessairement une composante raciale. « Généralement, cela lie ensemble des personnes d’origines raciales différentes. Loin d’être une émotion laide, le patriotisme incite les gens à l’héroïsme et à la gentillesse. « Pour que la nationalité soit durable sur les plans économique, culturel et en termes de soutien public, elle doit englober tout le monde. «Cela signifie que le pays ne peut pas croître de façon exponentielle tout en maintenant l’harmonie pour que tout le monde sente que nous sommes tous dans le même bateau.» « Si l’immigration n’est pas contrôlée, il sera plus difficile pour la société de s’adapter et de s’adapter aux nouvelles cultures et coutumes. « Si les gens ne parviennent pas à s’installer dans nos pays et commencent à se considérer comme britanniques, américains, français ou allemands, alors quelque chose ne va vraiment pas. » Mme Braverman a également répondu aux critiques au cours de son discours, affirmant que les préoccupations concernant l’immigration ne font pas de quelqu’un un « idiot » ou un « bigot ». Plus: Tendance

Dans son discours, elle a déclaré que la raison « cynique » pour laquelle les pays n’avaient pas réussi à réformer le système d’asile mondial vieux de plusieurs décennies était la « peur d’être qualifié de raciste ou d’antilibéral ». Elle a ajouté : « Toute tentative de réforme de la Convention relative aux réfugiés vous fera passer pour un anti-réfugié. « Des épithètes similaires sont lancées contre quiconque suggère une réforme de la CEDH (Convention européenne des droits de l’homme) ou de son tribunal de Strasbourg. « Je rejette l’idée selon laquelle on ne peut pas attendre d’un pays qu’il respecte les droits de l’homme s’il n’est pas membre d’une organisation internationale de défense des droits de l’homme. « Comme si le Royaume-Uni n’avait pas une fière histoire en matière de droits de l’homme qui remonte à la Magna Carta, et que la CEDH était tout ce qui nous empêche de devenir la Russie. » Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus encore Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (function () { var fbApiInit = false; var waitingReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = waitingReady.length; pour (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { waitingReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = function () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return ; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return ; } js = d.createElement(s); js.id = identifiant; js.async = vrai; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {once : true, passive : true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once : true}); } })();Lien source