Les créateurs d’Akshay Kumar et de Mission Raniganj, avec Parieeti Chopra, ont dévoilé une affiche animée intrigante du film.

Après avoir impressionné les fans avec sa dernière sortie OMG 2, Akshay Kumar est prêt à captiver à nouveau le public avec son prochain film Mission Raniganj. Les créateurs ont publié une affiche animée intrigante du film, laissant les fans impressionnés.

Mercredi, Akshay Kumar a profité de son Instagram et a partagé l’affiche animée de Mission Raniganj le présentant comme « le véritable héros de Bharat ». L’affiche animée donnait un aperçu de l’histoire héroïque de feu Shri Jaswant Singh Gill (joué par Akshay Kumar) qui a mené une mission de sauvetage captivante pour sauver des mineurs coincés sous une mine de charbon de 350 pieds de profondeur à Raniganj. L’affiche animée a donné la chair de poule aux fans. La légende disait : « En 1989, un homme a réalisé l’impossible ! Regardez l’histoire du véritable héros de Bharat avec #MissionRaniganj dans les cinémas le 6 octobre. Teaser demain ! »





Le film s’inspire d’un incident réel survenu à Raniganj Coalfield et de l’acte héroïque de feu Shri Jaswant Singh Gill qui a dirigé la mission de sauvetage de la mine de charbon de Bharat. Il a joué un rôle important en sauvant tous les mineurs survivants coincés dans une mine de charbon inondée à Raniganj en novembre 1989.

Les internautes ont fait l’éloge de l’affiche animée mettant en vedette Akshay Kumar. L’un des commentaires disait : « Le roi du retour est de retour. » Un autre a écrit : « ça a l’air génial ». Un autre a écrit : « tellement excité pour celui-ci ». Un autre commentaire disait : « Akshay Kumar sur la liste ». Un autre a écrit : « Monsieur Akshay est de retour au pouvoir. »

Dirigé par Tinu Suresh Desai, Mission Raniganj met en vedette Akshay Kumar, Parineeti Chopra, Kumud Mishra, Pavan Malhotra, Ravi Kishan, Varun Badola, Dibyendu Bhattacharya, Rajesh Sharma, Virendra Saxena, Shishir Sharma, Ananth Mahadevan, Jameel Khan, Sudhir Pandey, Bachan Pachera, Mukesh Bhatt, Omkar Das Manikpuri, et est une ode à la résilience, à la détermination et à la valeur de l’esprit humain et des esprits ingénieurs.

Le film marque également le prochain thriller de Tinu Suresh Desai après Rustom, qui lui a valu un énorme succès critique et commercial. Présenté par Pooja Entertainment, le thriller de sauvetage héroïque devrait sortir en salles le 6 octobre. Le teaser du film sortira le 7 septembre.

