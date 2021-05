Brave Thai Rider hurle après avoir repéré un serpent sur la poignée du vélo, continue de conduire quand même:

Un motard en Thaïlande a eu un cycliste inattendu et indésirable lorsque le navetteur a remarqué qu’un serpent de couleur verte occupait la poignée droite de ce qui ressemblait à un vélo électrique. Dans la vidéo qui est maintenant devenue virale, on pouvait voir le motard conduisant le deux-roues d’une main tout en utilisant l’autre pour enregistrer son épreuve sur une caméra mobile.

Dans la vidéo qui a été tournée pendant la nuit, le motard a par la suite réussi à arrêter son véhicule après avoir initialement crié à l’aide. signalé de la province d’Uthai Thani dans le nord de la Thaïlande.Après que le motard ait réussi à arrêter son véhicule électrique sur le bord de la route, le serpent était toujours empêtré dans la poignée et n’est descendu du vélo qu’à la fin de la vidéo.

La Thaïlande n’est pas nouvelle dans de telles expériences, car le pays abrite plus de 200 espèces de serpents dont plus de trois douzaines d’entre elles sont considérées comme toxiques. Plusieurs reportages ont mentionné des incidents où les autorités thaïlandaises de la faune sauvaient des serpents des toilettes et des piscines des gens.

Plusieurs personnes qui viennent visiter la Thaïlande en vacances ont partagé leurs expériences avec les serpents, l’une des nombreuses caractéristiques du tourisme du pays. Bangkok, la capitale de la Thaïlande, est une terre fertile pour les serpents car la ville est située sur les rives de la rivière Chao Phraya. L’aéroport de Bangkok, l’aéroport de Suvarnabhumi, se trouve sur un terrain connu sous le nom de «Cobra Swamp».

Les experts ont révélé que les rencontres avec des serpents par les humains sont le résultat de la déforestation alors que les gens continuent d’empiéter sur leurs habitats naturels, conduisant à la situation actuelle. La déforestation n’a pas seulement entraîné des rencontres avec des serpents, mais toutes sortes d’affrontements entre la faune et les humains. Même en Inde, des espèces sauvages telles que les éléphants, les lions, les serpents et autres animaux dangereux se sont souvent cachées dans des espaces résidentiels, conduisant des gens à courir pour sauver leur vie.

