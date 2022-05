Brave Pogo se bat pour la gloire de John Of Gaunt à Haydock | Nouvelles de la course

Charlie Hills faisait la fête alors que Pogo tenait bon pour remporter les Betfred John Of Gaunt Stakes dans une passionnante finale à quatre du concours du groupe trois à Haydock.

Compte tenu d’une course entreprenante de l’avant par Kieran Shoemark, le fils de Zebedee a refusé d’être dirigé lorsqu’il a été défié sous tous les angles dans les phases finales, se tenant par un nez de Laneqash, avec le vainqueur de l’année dernière Kinross un autre cou à la dérive en troisième.

Le Sunray Major monté par Frankie Dettori a complété le quatuor en disputant les questions à l’arrivée et bien qu’il soit rentré chez lui depuis sa position à l’arrière du terrain à l’intérieur des deux derniers stades, il était à une demi-longueur du vainqueur sur la ligne.

Ce fut un retour en forme bienvenu pour Pogo, six ans, qui a été vu en action de globe-trotter à la fois à Meydan et en Arabie saoudite au début de l’année et a reçu une citation de 25-1 par Betfair pour les Sussex Stakes à Goodwood plus tard dans l’année.

L’entraîneur gagnant était ravi de la performance, déclarant : “C’était fantastique et je pensais que Kieran lui avait donné une pêche d’un tour. Il a utilisé son initiative, l’a amené à l’avant et l’a vraiment contrôlé à partir de là.

“Il a évidemment une très bonne forme et je pense qu’il a couru de bonnes courses à l’étranger lors de voyages qui n’étaient probablement pas idéaux pour lui – sept stades lui conviennent le mieux.

“Il méritait vraiment de gagner une course comme celle-là et nous pourrions envisager de l’emmener en France plus tard dans l’année pour des courses comme le Prix Daniel Wildenstein et le Prix de la Forêt.

“Je pensais que nous viendrions ici aujourd’hui et que nous regarderions ensuite les Criterion Stakes à Newmarket, mais il aura une pénalité maintenant, alors nous verrons.”

Shoemark est maintenant à bord de Pogo pour quatre de ses six victoires en carrière et a ajouté : “Il est très simple et rapide depuis les portes, même s’il était probablement un pas plus lent que d’habitude aujourd’hui.

“Il est rapide dans sa foulée et je pense que nous l’avons fait très facilement dans le virage et j’ai pu lui demander de passer à la vitesse supérieure sans pression. C’était une performance de jeu et c’est ce qu’il est – il essaie.

“Ils sont venus vers moi un mètre plus bas et j’ai pensé qu’ils allaient me dépasser, mais ils n’ont jamais semblé se rapprocher et il a tendu le cou.

“C’est un cheval très sympathique qui a couru d’énormes courses. Il a été troisième dans un Groupe Un et placé dans un Groupe Deux et il est double vainqueur de Listed, donc c’est un peu un soulagement et une plume dans sa casquette d’obtenir un Groupe- succès de la course.”