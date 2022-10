Brave Health lève 40 millions de dollars pour les soins de santé mentale virtuels axés sur Medicaid

Entreprise de santé mentale virtuelle Brave Health a récolté 40 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série C dirigé par Town Hall Ventures.

Des investisseurs existants, dont Union Square Ventures et City Light Capital, ont également participé, portant le financement total de la startup à 60 millions de dollars. Brave a annoncé pour la dernière fois un 10 millions de dollars de série B il y a environ un an.

CE QU’IL FAIT

Brave propose une thérapie virtuelle, la psychiatrie et la gestion des médicaments pour les problèmes de santé mentale et les troubles liés à la consommation de substances. La société, qui a lancé des plans de santé en Floride en 2019, se concentre sur le marché de Medicaid.

Brave propose désormais des services dans 18 États et a annoncé plus tôt cet été qu’il avait conclu son premier mode de garde fondé sur la valeur avec Molina Healthcare du Texas. Il s’est également récemment associé au Doula Network, un service qui associe les patientes enceintes de Medicaid à des doulas afin d’offrir des soins de santé mentale aux mères.

Le fournisseur de soins de santé mentale virtuels a déclaré qu’il utiliserait le capital de la série C pour ajouter davantage de contrats de soins basés sur la valeur, se développer sur les marchés nouveaux et existants et continuer à développer son infrastructure technologique et de données.

“L’innovation dans les modèles de prestation et de remboursement des soins Medicaid est essentielle pour notre système de santé”, a déclaré Anna Lindow, cofondatrice et PDG de Brave Health, dans un communiqué. “Aujourd’hui, nous sommes dynamisés par l’enthousiasme de nos investisseurs et partenaires de plan de santé tournés vers l’avenir autour de cet objectif.”

APERÇU DU MARCHÉ

La santé mentale continue d’être un principal domaine clinique pour l’investissement dans la santé numérique alors que le pays gère l’impact de la pandémie de COVID-19 et un pénurie de cliniciens en santé mentale.

Selon une note d’information du Fondation de la famille Kaiser, Medicaid joue un rôle important dans l’accès aux soins de santé comportementaux. En 2020, le programme couvrait 23 % des adultes non âgés atteints d’une maladie mentale, 26 % d’entre eux souffrant d’une maladie mentale grave et 22 % souffrant de troubles liés à l’usage de substances. Medicaid ne couvrait que 18 % de la population générale non âgée.

Une autre société de téléthérapie et de psychiatrie, Sensible Care, a récemment levé 13 millions de dollars en financement de série A. Il prévoit d’utiliser l’investissement pour se développer dans les États comptant de grandes populations de patients couverts par TRICARE, des plans de santé pour les militaires et leurs familles.

Iris Telehealth, qui propose une thérapie virtuelle et des soins psychiatriques grâce à des partenariats avec des prestataires tels que les systèmes de santé, les hôpitaux et les centres de santé communautaires, a annoncé une série B de 40 millions de dollars ce printemps.