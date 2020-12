Alors qu’ils défilaient dans un centre commercial de Bangkok en hauts courts pour se moquer du roi de Thaïlande, les manifestants ont fait une vue incongrue parmi les décorations festives.

Ils ont apporté des regards, des sourires et des acclamations en sourdine, mais les quelques dizaines d’activistes étaient loin des dizaines de milliers qui se sont joints aux manifestations antigouvernementales précédentes qui ont brisé le tabou de la critique du roi Maha Vajiralongkorn.

Après des mois de manifestations de rue qui ont ébranlé l’establishment thaïlandais, les personnalités les plus connues d’un mouvement qui a puisé ses tactiques et son inspiration dans les manifestations à Hong Kong ont déclaré à Reuters qu’elles se trouvaient à un moment critique.

Il y a des désaccords sur la stratégie, la fatigue, des dizaines d’accusations introduites dans une réaction royaliste et maintenant un coronavirus épidémie qui pourrait rendre les rassemblements de masse difficiles.

« Je pense que la plupart des gens sont épuisés », a déclaré Parit ‘Penguin’ Chiwarak, 22 ans, qui a aidé à diriger la protestation des crop top, notant que les examens à la fin du trimestre universitaire rendaient difficile l’adhésion des étudiants.

« Nous réessayerons l’année prochaine », a-t-il déclaré à Reuters. « Nous ne nous arrêterons pas quoi qu’il arrive. »

La porte-parole du gouvernement Rachada Dhnadirek a déclaré que les autorités n’étaient pas contre les manifestants exprimant leurs points de vue, mais une augmentation du coronavirus cas signifiait qu’il ne devrait y avoir aucun grand rassemblement pour quelque raison que ce soit pour le moment.

La protestation des crop top, cependant, a montré à quel point la discussion a évolué en Thaïlande, avec son mépris de la loi royale sur les insultes en ridiculisant ouvertement un roi qui a été photographié portant un crop top dans les tabloïds européens.

Mais les divisions entre les manifestants sont devenues plus évidentes alors qu’ils discutent de la meilleure façon de maintenir leur pression l’année prochaine pour renverser l’ancien chef de la junte et Premier ministre Prayuth Chan-ocha, réécrire la constitution et réduire les pouvoirs du roi.

Les principales factions sont des étudiants manifestants liés à l’Université Thammasat, notamment Parit et Panusaya ‘Rung’ Sithijirawattanakul, et le groupe Free Youth, qui a lancé les manifestations en juillet. Les deux se sont alliés, se faisant appeler le mouvement «populaire».

Mais Parit et Panusaya, 22 ans, ont pris leurs distances avec le lancement du mouvement Restart Thailand de Free Youth, avec un logo dont les lettres RT ressemblent à un marteau et une faucille.

Les critiques de Restart Thailand disent que cela risque de décourager certaines personnes avec un symbolisme communiste apparent dans un pays d’Asie du Sud-Est où une insurrection communiste de deux décennies a pris fin dans les années 1980.

« Beaucoup de gens sont confus », a déclaré le manifestant Kent Ruqsapram, qui a apporté un signe à un événement disant « Nous nous battons pour la démocratie, pas pour le communisme » pour faire valoir son point de vue.

DIFFÉRENTS MOYENS

Pendant ce temps, Jutatip Sirikhan de Free Youth, 22 ans, a déclaré que le groupe se concentrerait sur sa propre campagne l’année prochaine malgré l’alliance antérieure avec les dirigeants étudiants.

« Nous voulons créer plus de participation de tous les groupes, qu’il s’agisse d’ouvriers, d’agriculteurs ou de ceux qui n’ont pas accès à l’aide sociale », a-t-elle déclaré à Reuters.

Ce n’est pas la première fois que des divisions apparaissent et les deux groupes affirment qu’ils ont les mêmes objectifs de briser l’emprise vieille de plusieurs décennies sur le pouvoir de l’armée et du palais.

« Les deux vont toujours dans la même direction, utilisent simplement des moyens différents », a déclaré Arnon Nampa, 36 ans, un avocat spécialisé dans les droits de l’homme qui a déclaré qu’il visait à intensifier les efforts de réforme de la monarchie l’année prochaine alors que la campagne pour le changement se poursuivait.

« Plus cela durera, plus les gens comprendront les problèmes et se joindront à nous – comme l’eau érodant les roches », a-t-il déclaré à Reuters.

Il y a encore peu de choses à montrer sur les demandes fondamentales.

Prayuth a rejeté les appels à se retirer, la discussion sur la constitution ne se déroulera que selon les conditions du gouvernement et le palais royal intensifie une campagne de relations publiques plutôt que d’envisager une possibilité de changement.

« Les manifestations s’affaiblissent », a déclaré à Reuters Warong Dechgitvigrom, 59 ans, du groupe royaliste Thai Pakdee. « Le gouvernement peut simplement laisser le mouvement mourir de lui-même. »

Les royalistes sont à l’origine d’une vague d’accusations de lèse-majesté contre les dirigeants de la manifestation – avec un effort coordonné décrit par Warong pour porter plainte à la police pour des accusations pouvant conduire à 15 ans de prison.

N’importe qui peut porter une telle plainte pour insulte royale. Les motifs ont tout inclus, de l’utilisation irrespectueuse des propres mots du roi à l’habillage de vêtements qui parodient la famille royale.

Au moins 35 militants font maintenant face à des accusations de lèse-majesté – dont beaucoup sont multiples, selon les données de Thai Lawyers for Human Rights: Parit à lui seul en fait face à huit. Les chefs d’accusation contre tous les militants se comptent désormais par centaines, y compris ceux pour sédition, crimes informatiques, rassemblement illégal et bafouage coronavirus restrictions.

« Cela peut drainer beaucoup de temps, de ressources et d’énergie », a déclaré Tattep ‘Ford’ Ruangprapaikitseree, 23 ans, de Free Youth, qui fait face à six accusations, dont la lèse-majesté et la sédition. « Ce serait un mensonge si je disais que je ne me suis pas découragé parfois. »

Comme d’autres manifestants de premier plan, il n’est pas actuellement détenu, mais fait l’objet d’une enquête policière pour voir s’il y a suffisamment de preuves pour être jugé.

PROTESTATIONS EN PANDÉMIE

La Thaïlande fait actuellement face à une nouvelle flambée de coronavirus , avec des centaines de cas signalés parmi les travailleurs migrants des produits de la mer – un découragement aux rassemblements de masse si ce n’est le verrouillage complet que le pays a traversé au début de 2020.

« Nous nous sommes battus pendant la pandémie et l’avons fait sans propager le virus », a déclaré Parit. « Nous pouvons faire plus en ligne. »

Comme à Hong Kong, la mobilisation en ligne a été une caractéristique des manifestations organisées par les jeunes en Thaïlande.

Démontrer un soutien suffisant pour forcer le changement dans le monde réel, cependant, est un plus grand défi. Les élections provinciales du 20 décembre ont en grande partie renvoyé les politiciens de l’establishment bien qu’ils aient été contestés pour la première fois par un mouvement avec le soutien de la jeunesse.

Et la riposte du Palais Royal se développe.

Le roi Vajiralongkorn, 68 ans, a lancé une contre-offensive intensive de relations publiques avec la reine Suthida, 42 ans, comme force motrice de la campagne lors de visites en Thaïlande.

Les filles du roi et son épouse royale de 35 ans, Sineenat Wongvajirapakdi, se sont également jointes à des événements publics somptueux.

Parfois parlé à la foule, parfois signé sur des photos royales, le mantra est celui de l’unité nationale sous la monarchie – dont le pouvoir et le prestige ont été renforcés pendant les sept décennies de règne du défunt père du monarque, le roi Bhumibol Adulyadej.

« La monarchie et le peuple sont inséparables », a déclaré le roi à la foule lors d’un arrêt récent.

Et bien que les chiffres aient rarement été aussi importants que les dizaines de milliers de personnes qui ont rejoint les manifestations, les apparitions jouent tous les soirs au journal télévisé royal qui reste populaire auprès des Thaïlandais plus âgés.

«Cela leur a valu de nombreux cœurs et esprits», a déclaré Termsak Chalermpalanupap, chercheur invité à l’Institut ISEAS-Yusof Ishak de Singapour.

Ayant été absent en Europe pendant la majeure partie de 2020, le retour du roi en Thaïlande en octobre a marqué le début d’une intense série d’apparitions. Un décompte de Reuters a montré plus de 40 événements, dont plus d’une douzaine au cours desquels le roi s’est entretenu individuellement avec des membres du public – du jamais vu.

Pour les manifestants, c’est aussi un signe qu’ils ont un impact et qu’ils doivent continuer même si cela prend des années.

« Vous pensez que le gouvernement n’a pas répondu, mais il l’a fait », a déclaré Arnon, l’avocat des droits de l’homme. « Le roi qui fait des voyages inhabituels est une réponse. Le gouvernement qui utilise la loi pour supprimer ou faire taire les expressions est une réponse. »

« Le feu a pris. Il continuera de brûler », a-t-il dit.