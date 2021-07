Les stars de REAL Housewives of Orange County, Braunwyn Windham-Burke, et son ex Sean ont été poursuivis pour 25 000 $ après avoir « blessé violemment » un conducteur dans un accident de voiture des mois avant d’annoncer leur séparation.

Le Soleil peut révéler en exclusivité Braunwyn, 43 ans, et Sean, 53 ans, ont été poursuivis en janvier 2021 pour blessures corporelles d’un montant de 25 000 $.

Bravo

Braunwyn et Sean ont été poursuivis pour 25 000 $[/caption]

Instagram

Sean a été accusé d’avoir causé des « blessures violentes » lors d’un accident de voiture[/caption]

Sean était le conducteur de la voiture, qui est au nom de Braunwyn.

Le plaignant a affirmé qu’il conduisait sa Honda Civic sur l’autoroute I-5 à Tustin, en Californie, au moment de l’accident.

Les documents du tribunal se lisaient comme suit : « Alors que le véhicule du demandeur s’est complètement immobilisé en raison de la circulation, leur véhicule a été renversé par Sean Burke. À la suite de l’impact, les plaignants ont été violemment secoués et secoués à l’intérieur de leur véhicule, causant des blessures et des dommages.

La plainte affirmait que les défendeurs avaient « l’obligation de diligence de conduire leur véhicule de manière sûre, légale et prudente », mais « possédaient, entretenaient, conduisaient et/ou conduisaient un véhicule à moteur avec négligence et violaient leur devoir de diligence ».

Le demandeur a affirmé que les blessures «graves» étaient une «cause directe et immédiate de la négligence du défendeur».

Le demandeur a affirmé avoir subi une perte de salaire, une perte de jouissance de biens, des dommages matériels, des frais hospitaliers et médicaux, etc.

Braunwyn et Sean n’ont pas répondu au procès.

Le demandeur a demandé le non-lieu en mars.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur De vraies femmes au foyer.

Le procès est venu mois avant que Braunwyn et Sean n’annoncent leur séparation sur Instagram Live lundi soir.

L’ancienne star de Bravo a révélé qu’elle déménagerait à Hawaï pour le reste de l’été, pendant que son ex trouve un nouvel endroit.

Elle a expliqué : « Nous remballons cette maison, celle que nous avons tournée l’année dernière, et nous déménageons. Nous avons décidé d’un commun accord que nous allions prendre quelques mois d’intervalle.

« Nous n’avons pas décidé si, après cette petite expérience d’avoir quelques mois d’écart, si nous allions nous remettre ensemble et vivre ensemble en tant qu’amis et famille, ou si nous allions simplement garder les enfants à la maison et nous je vais entrer et sortir.

Elle a ajouté : « Nous avons besoin d’une pause. Nous avons besoin d’espace en ce moment. Nous avons décidé que prendre du temps à part est un bon choix. Nous nous aimons. Nous sommes une famille, nous sommes des amis.

Braunwyn et Sean se sont mariés en 2000 et partagent sept enfants : Bella, 20 ans, Rowan, 18 ans, Jacob, 15 ans, les jumeaux Curran et Caden, 8 ans, Koa, 6 ans et Hazel, 3 ans.

En décembre 2020, la femme au foyer s’est révélée lesbienne et a partagé qu’elle avait un nouvel intérêt amoureux.

Début juin, la nouvelle a éclaté que Braunwyn était sortir avec une autre ancienne de Real Housewives, Fernanda Rocha.

Le Soleil a révélé en exclusivité peu de temps après cela Fernanda était en fait toujours mariée à une femme nommée Tessa Rocha quand elle a commencé une relation amoureuse avec Braunwyn.

Le mois dernier, Braunwyn a parlé davantage de sa situation avec Sean et Fernanda, car elle a affirmé qu’ils étaient en bons termes.





Elle a déclaré: «Nous n’avons pas l’intention de divorcer, pour ne pas dire que nous ne divorcerons jamais. Il n’y a aucune raison de le faire maintenant.

«Aucun de nous n’est dans une relation qui va mener au mariage. Donc pour l’instant, nous n’avons aucun plan.

Braunwyn a été licencié, avec Kelly Dodd, de RHOC après deux saisons dans la série.

Instagram

Les stars de Bravo partagent sept enfants ensemble[/caption]

Instagram

Ils se sont mariés en 2000[/caption]

Bravo

Braunwyn a été licencié du RHOC après deux saisons[/caption]