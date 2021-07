Braunwyn Windham-Burke et l’ancien Sean du RHOC ont été poursuivis pour expulsion et accusés de devoir 45 000 $ de loyer sur un manoir californien

Barunwyn Windham-Burke, la star licenciée de REAL Housewives of Orange County, et son ex-mari Sean ont été « poursuivis pour expulsion ».

Le couple a également été accusé de « devoir 45 000 $ de loyer sur leur Californie Manoir. »

Bravo

Braunwyn et Sean sont « poursuivis pour expulsion »[/caption]

Instagram

Les ex devraient 45 000 $ de loyer[/caption]

Selon des documents judiciaires obtenus par Radar en ligne, le propriétaire du manoir de Newport Beach loué par l’ancien Bravo star a déposé une plainte au civil le 12 juillet.

Dans le procès, propriétaire Karen Ogden a affirmé que les stars de la réalité avaient loué la maison de 5 chambres, 6 ½ salles de bain et 8 000 pieds carrés en janvier 2020.

Le couple a accepté de payer 15 000 $ par mois de loyer pour un bail d’un an et six mois.

Braunwyn et Sean aurait omis de payer le loyer pendant trois mois, le propriétaire affirmant que le couple avait été informé et avait été expulsé le mois dernier.

Les documents ont déclaré que le propriétaire avait demandé au couple de payer les 45 000 $ et de quitter la propriété immédiatement.

Selon les documents, la maison de luxe est équipée de « doubles réfrigérateurs sous zéro et d’un vaste îlot de cuisine recouvert de bois de Macassar » ainsi que « une salle de sport vitrée, une salle polyvalente/de jeux et une salle de cinéma avec des sièges de stade, de qualité supérieure système de son, canapés en cuir personnalisés et une scène pour des performances spéciales.

RAPPEL

Les problèmes juridiques surviennent quelques jours seulement après qu’il a été révélé que le RHOC alun et son mari s’étaient séparés.

Braunwyn, 43 ans, et Sean, 53 ans ont officiellement annoncé leur séparation lors d’une session Instagram Live le lundi soir.

Elle a expliqué : « Nous remballons cette maison, celle que nous avons tournée l’année dernière, et nous déménageons.

« Nous avons décidé conjointement que nous allons prendre quelques mois d’intervalle. »

Après des semaines à « chercher une maison » mais sans succès, Braunwyn a décidé de prendre un congé et de quitter la Californie pour « quelques mois ».

Braunwyn a partagé : « Il emménage dans une location meublée pour quelques mois et j’emmène les enfants à Hawaï pendant un certain temps.

« Nous avons décidé conjointement que nous allons prendre quelques mois d’intervalle. »

le RHOC star et Sean se sont mariés en 2000 et partagent sept enfants : Bella, 20 ans, Rowan, 18 ans, Jacob, 15 ans, les jumeaux Curran et Caden, huit ans, Koa, six ans et Hazel, trois ans.

BRAUNWYN’S COMING OUT

En décembre 2020, la femme au foyer s’est révélée lesbienne et a partagé qu’elle avait un nouvel intérêt amoureux dans sa vie.

Malgré leur décision de se séparer, Braunwyn et Sean ont révélé leurs plans de coparentalité en attendant de voir ce que l’avenir leur réserve.

Elle a expliqué: « Ce que nous aimerions faire, c’est quand ce sera fini, obtenir une maison dans laquelle les enfants resteront et ensuite nous pourrons partir [back and forth].





« Nous n’avons pas décidé si, après cette petite expérience d’avoir quelques mois d’écart, si nous allions nous remettre ensemble et vivre ensemble en tant qu’amis et famille, ou si nous allions simplement garder les enfants à la maison et nous je vais entrer et sortir.

PLUS DE DRAME JURIDIQUE

Mardi, The Sun a révélé en exclusivité que les ex étaient poursuivi pour 25 000 $ après avoir « blessé violemment » un conducteur dans un accident de voiture mois avant d’annoncer leur séparation.

Le couple a été poursuivi en janvier 2021 pour blessures corporelles d’un montant de 25 000 $.

Bravo

Braunwyn et Sean ont confirmé leur séparation plus tôt cette semaine[/caption]

Instagram

Le couple partage sept enfants ensemble[/caption]

Bravo

Braunwyn est sortie lesbienne en décembre dernier[/caption]