Braunwyn Windham-Burke épouse apparemment Jennifer Spinner à Vegas – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MediaPunch/Shutterstock

Braunwyn Windham-Burke45 ans, peut ne pas apparaître sur Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange encore une fois, mais elle a taquiné un gros engagement potentiel dans un nouveau post le 14 février ! Dans un post de la Saint-Valentin via Instagram, elle a partagé une photo d’elle avec sa petite amie Jennifer Spinner, s’embrasser amoureusement devant la Graceland Wedding Chapel à Las Vegas, Nevada. Elle portait un manteau en fausse fourrure brunâtre et des bottes à talons aiguilles blanches, tandis que Jennifer portait un ensemble noir de la tête aux pieds avec des bottes de cow-boy noires.

Plus Nouvelles des célébrités

“Fou amoureux. Je t’adore @hashtag_blehssed”, a-t-elle tagué Jennifer. « Tu es mon amour, mon meilleur ami, la raison pour laquelle je ris. Je suis la fille la plus chanceuse du monde. Voici une vie d’aventures. Braunwyn a complété le message romantique avec une série de hashtags, notamment #cheerstogoodchoices #happyvalentinesday #vegaswedding #elvis #ourway #loveislove et #lgbtq. Malgré les fortes allusions, elle n’a pas explicitement confirmé un mariage, et plus tôt dans la journée, Braunwyn a partagé des histoires sur Instagram pour partager que le duo avait des tatouages ​​​​assortis. Elle a également partagé une photo d’un casque de voile et d’un bouquet de roses blanches via des histoires.

Beaucoup des 320 000 abonnés de l’ancienne personnalité de Bravo ont profité du fil de commentaires pour féliciter le couple pour cette étape importante. « Omg félicitations si vous venez de dire oui tous les deux », a commenté un fan, tandis qu’un autre a écrit : « Félicitations ! Bravo à aimer comme si personne ne regardait. « Ahhh incroyable ! ! Félicitations #buts. HAPPY VALENTINES Love birds », a jailli un troisième.

D’autres demandaient déjà des photos de mariage. “S’il vous plaît, montrez-nous des photos de mariage !” a supplié un fan dévoué, aux côtés d’une rangée d’emojis cardiaques. Braunwyn est sorti lors d’une interview avec GLAAD [Gay & Lesbian Alliance Against Defamation] en décembre 2020. « J’aime les femmes. Je suis gay », avait-elle déclaré à l’époque. “Je fais partie de la communauté LGBTQ+.”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Elle a ajouté qu’il m’avait « pris 42 ans pour dire cela mais je suis tellement fière d’où je suis en ce moment. Je suis si heureux où je suis. Pouvoir être à l’aise dans ma peau après si longtemps, c’est tellement agréable », a-t-elle expliqué. “Je commence tout juste à avoir l’impression de devenir la femme que je suis censée être. Je l’ai toujours su, mais il m’a fallu, personnellement, 42 ans pour être bien dans ma peau pour dire ça.

Jennifer est également allée sur Instagram avec un message qui semblait confirmer qu’un événement avait eu lieu entre les deux, en publiant la même photo à la chapelle de mariage. “Si les âmes sœurs sont une chose, elle est définitivement à moi”, a-t-elle légendé son message. “Merci pour les 7 meilleurs mois et pour avoir fait de moi une adepte de la Saint-Valentin. Voici pour prendre ensemble des décisions imprudentes et “grincer des dents” pour le reste de nos vies.

Lien connexe En rapport: “Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange”: le dernier scoop de la saison 17

Elle est apparue sur le hit Bravo de 2019 à 2021. Elle était mariée à Sean Burk pendant 23 ans, avec qui elle partage sept enfants, avant de demander le divorce en octobre 2022, par Page 6. En janvier, elle a partagé avec PERSONNES qu’elle et Jennifer ont sonné en 2023 avec une cérémonie d’engagement – ​​même si à l’époque, avec le divorce toujours en cours, elle a dit que ce n’était « pas encore un engagement ».

“Nous sommes follement amoureux et je ne doute pas que c’est là que nous finirons un jour”, a-t-elle déclaré à la sortie du rapport du 3 janvier. “Mais en ce moment, nous profitons simplement de notre temps ensemble et nous imprégnons de l’amour et de l’excitation de nous être trouvés.”

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.