Braunwyn a ajouté qu’elle «s’y habitue toujours», mais «je savais que j’étais attirée par les femmes».

«Je l’ai toujours été», a-t-elle poursuivi. « Je me suis mariée très jeune et je n’y ai jamais pensé. Donc, avoir 42 ans … je commence à peine à avoir l’impression de devenir la femme que je devais être. Donc, pour moi, vivre de manière complètement authentique et dis: « Je suis lesbienne. C’est ce que j’ai toujours été. » Ce n’est pas quelque chose de nouveau … Non, je l’ai toujours su. Mais il m’a fallu personnellement 42 ans pour être assez à l’aise dans ma peau pour dire ça. »

Braunwyn est toujours mariée à son mari depuis plus de 20 ans, Sean Burke, et ils partagent sept enfants ensemble. Bien qu’elle sort actuellement avec Kris, elle n’a pas l’intention de demander le divorce ou de quitter Sean.

« J’aime Sean. Je l’aime beaucoup, il est ma personne, il est ma famille », a expliqué Braunwyn. « Mais je ne suis pas attiré par les hommes et je ne l’ai jamais été. »