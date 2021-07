Braunwyn Windham-Burke du RHOC et son mari Sean SPLIT un an après qu’elle est sortie en tant que lesbienne et a révélé un mariage ouvert

BRAUNWYN Windham-Burke et son mari Sean se sont officiellement séparés un an après qu’elle soit devenue lesbienne.

Le couple a annoncé son besoin «d’espace en ce moment» alors qu’il naviguait en coparentalité de ses sept enfants.

Braunwyn, 43 ans, et Sean, 53 ans, ont officiellement annoncé leur séparation lors d’une session Instagram Live lundi soir.

La star de télé-réalité a révélé qu’elle déménagerait à Hawaï pour le reste de l’été, tandis que son ex trouverait un nouvel endroit.

« Nous emballons cette maison, celle que nous avons filmée l’année dernière, et nous déménageons », a expliqué la personnalité de la télévision.

« Nous avons décidé conjointement que nous allons prendre quelques mois d’intervalle. »

Après avoir passé des semaines à « chercher une maison » mais sans succès, Braunwyn a décidé de prendre un congé et de quitter la Californie pour « quelques mois ».

« Il emménage dans une location meublée pour quelques mois et j’emmène les enfants à Hawaï pendant un certain temps », a-t-elle expliqué.

Braunwyn et Sean se sont mariés en 2000 et partagent sept enfants : Bella, 20 ans, Rowan, 18 ans, Jacob, 15 ans, les jumeaux Curran et Caden, 8 ans, Koa, 6 ans et Hazel, 3 ans.

En décembre 2020, la femme au foyer s’est révélée lesbienne et a partagé qu’elle avait un nouvel intérêt amoureux dans sa vie.

Malgré leur décision de se séparer, le couple a révélé ses plans de coparentalité en attendant de voir ce que l’avenir leur réserve.

« Ce que nous aimerions faire, c’est que quand ce sera fini, avoir une maison dans laquelle les enfants resteront et ensuite nous pourrons partir [back and forth].

« Nous n’avons pas décidé si, après cette petite expérience d’avoir quelques mois d’écart, si nous allions nous remettre ensemble et vivre ensemble en tant qu’amis et famille, ou si nous allions simplement garder les enfants à la maison et nous viendrai et sortirai.

« Nous avons besoin d’une pause. Nous avons besoin d’espace en ce moment », a-t-elle affirmé.

