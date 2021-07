Braunwyn Windham-Burke du RHOC et sa petite amie Fernanda montrent un PDA dans de minuscules bikinis après s’être séparés de Sean et avoir déménagé à Hawaï

De REAL Housewives of Orange County alun Braunwyn Windham-Burke et sa petite amie Fernanda Rocha ont été aperçues en train de montrer leur PDA dans de minuscules bikinis.

La sortie intervient après que la star de Bravo s’est séparée de son mari Sean et a partagé ses plans pour déménager à Hawaii.

Braunwyn et Fernanda se rendent à la plage dans de minuscules bikinis

Le couple a participé à certains grands PDA

La sortie intervient après que la star du RHOC a confirmé sa séparation de son mari Sean

Mardi, Braunwyn et Fernanda ont été vus en train de profiter du soleil alors qu’ils se rendaient sur la plage à Los Angeles.

le RHOC alun portait un minuscule bikini à fleurs, qu’elle associait à des lunettes de soleil et à un bandeau épais.

Elle s’est également couverte d’une robe à motifs colorés et d’un chapeau de soleil.

Pendant ce temps, Fernanda a montré son corps impressionnant en berçant un petit bikini noir.

Le couple s’est engagé dans un PDA alors qu’ils marchaient main dans la main sur la plage et se sont ensuite enroulés dans les bras.

Ils ont continué à montrer leur affection lorsqu’ils se sont allongés sur la plage, alors que Fernanda plaçait sa tête sur la poitrine de Braunwyn et que le couple s’embrassait.

C’EST FINI

Le jour de plage du couple vient après le RHOC alun a révélé qu’elle avait annulé son mariage avec son mari.

Braunwyn, 43 ans, et Sean, 53 ans ont officiellement annoncé leur séparation lors d’une session Instagram Live le lundi soir.

Elle a expliqué : « Nous remballons cette maison, celle que nous avons tournée l’année dernière, et nous déménageons.

« Nous avons décidé conjointement que nous allons prendre quelques mois d’intervalle. »

Après des semaines à « chercher une maison » mais sans succès, Braunwyn a décidé de prendre un congé et de quitter la Californie pour « quelques mois ».

Braunwyn a partagé: «Il emménage dans une location meublée pour quelques mois et j’emmène les enfants à Hawaï pendant un certain temps.

« Nous avons décidé conjointement que nous allons prendre quelques mois d’intervalle. »

le RHOC star et Sean se sont mariés en 2000 et partagent sept enfants : Bella, 20 ans, Rowan, 18 ans, Jacob, 15 ans, les jumeaux Curran et Caden, huit ans, Koa, six ans et Hazel, trois ans.

BRAUNWYN’S COMING OUT

En décembre 2020, le Bravo la star est sortie en tant que lesbienne et a partagé qu’elle avait un nouvel intérêt amoureux dans sa vie.

Malgré leur décision de se séparer, Braunwyn et Sean ont révélé leurs plans de coparentalité en attendant de voir ce que l’avenir leur réserve.

Elle a expliqué: « Ce que nous aimerions faire, c’est quand ce sera fini, obtenir une maison dans laquelle les enfants resteront et ensuite nous pourrons partir [back and forth].

« Nous n’avons pas décidé si, après cette petite expérience d’avoir quelques mois d’écart, si nous allions nous remettre ensemble et vivre ensemble en tant qu’amis et famille, ou si nous allions simplement garder les enfants à la maison et nous je vais entrer et sortir.





DRAME JURIDIQUE

Mardi, The Sun a révélé en exclusivité que Braunwyn et Sean étaient poursuivi pour 25 000 $ après avoir « blessé violemment » un conducteur dans un accident de voiture mois avant d’annoncer leur séparation.

Le couple a été poursuivi en janvier 2021 pour blessures corporelles d’un montant de 25 000 $.

Juste un jour plus tard, il a été révélé que le un ancien couple est poursuivi par son propriétaire pour expulsion et ont été accusés de « devoir 45 000 $ de loyer sur leur Californie Manoir. »

Les ex ont fait l'objet de plusieurs poursuites

Braunwyn et Sean partagent sept enfants ensemble

Elle est sortie lesbienne en décembre

L'ancienne du RHOC a confirmé sa relation avec Fernanda fin juin