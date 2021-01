« Thomas, mon showrunner, était comme, » OK, super « », at-elle poursuivi. «Il m’a envoyé un petit article sympa. Et puis je suis allé à Beaver Creek, skier avec ma famille. C’était un désastre. La désintoxication en montagne n’est pas une bonne idée. La désintoxication avec sept enfants, pas amusant. J’étais psychotique. n’était pas jolie. «

De plus, Braunwyn a expliqué qu’elle avait demandé conseil à une autre star de Bravo alors qu’elle se lançait dans ce nouveau chapitre, en disant: « J’ai eu ce moment de: Appeler le capitaine Sablonneux [Yawn, of Below Deck: Mediterranean]. Parce que sa petite amie Horrible [Shafer]’un de mes amis. Et je l’ai appelée parce que je savais qu’elle était sobre depuis 30 ans. «

«Elle m’a parlé et elle a dit: ‘Écoutez, vous devez posséder ceci à la télévision parce que cela vous obligera à rendre des comptes’», se souvient Braunwyn de leur conversation. « Et je n’oublierai jamais ces mots: » Tu n’as eu aucun problème à te saouler devant la caméra. Pourquoi as-tu du mal à devenir sobre? » Et il y avait beaucoup de honte à ce sujet. «

«Je ne voulais pas aller soutenir les réunions. J’étais gênée», a-t-elle admis. «J’ai pensé, d’une manière étrange, que j’étais presque meilleur que l’alcoolisme. ‘Oh, non, je vais bien. Je peux le faire moi-même.’ Mais elle m’a vraiment remis à ma place et a dit: « Vous ne voulez pas en parler parce qu’alors vous avez une sortie. Si vous possédez cela à la télévision, vous n’avez pas de sortie. » Et je me suis dit: ‘Oh, mon dieu, elle a tellement raison. Elle a tellement raison.’ «