Après avoir révélé qu’elle est lesbienne et qu’elle sort maintenant avec une femme, Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange membre de la distribution Braunwyn Windham-Burke dit qu’elle « aurait le cœur brisé » si son mari Sean Burke est passé avec quelqu’un d’autre.

Lors d’une séance de questions-réponses avec les fans sur son histoire Instagram le samedi 2 janvier, le couple marié, qui s’est marié il y a 20 ans et partage sept enfants, a surpris les fans en apparaissant ensemble pour répondre à des questions brûlantes sur l’avenir de leur relation. Braunwyn a réitéré qu’ils «trouvaient une nouvelle normalité». Lorsqu’on lui a demandé: «Ça ira si Sean finit par tomber amoureux de quelqu’un d’autre et décide d’essayer avec eux?» elle a écrit: « Non, je vais avoir le cœur brisé. »

« Est-ce que je vais éventuellement sortir avec d’autres personnes? Je ne sais pas. Probablement », a déclaré Sean, 47 ans. « Je ne sais pas quand, cependant. »

Braunwyn, 43 ans, a déclaré: « Difficile à dater pendant une pandémie! »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était blessé par le fait que sa femme avait une petite amie, il a répondu: «Suis-je blessé? Ouais! Ça craint un peu. C’est difficile de le comprendre.

Un fan a demandé: « Pensez-vous que c’est hypocrite d’avoir une petite amie mais que vous ne voulez pas de Sean aussi [sic]? «

« Oui, absolument. C’est pourquoi nous sommes en thérapie. Nous travaillons à travers ça. Nous ne pouvons pas comprendre cela par nous-mêmes! » Répondit Braunwyn, alors que Sean riait. « Je veux dire, c’est beaucoup … c’est dur et nous y travaillons. »