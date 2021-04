L’épisode de lundi de WWE Raw annonçait le retour de Bobby Lashley, Drew McIntyre et Braun Strowman affrontant MACE et T-BAR et un match par équipe à six femmes et un match par équipe à six. L’émission parlait également de la société remplissant la carte pour le prochain pay-per-view WrestleMania Backlash.

Voici un aperçu de tout ce qui s’est passé lundi à Raw:

Braun Strowman contre Mace et T-Bar

Bien qu’il soit prévu de faire équipe avec Drew McIntyre, Braun Strowman essayant de faire une déclaration se dirigea seul pour affronter Mace et T-Bar. L’ancien champion universel a lancé les choses avec T-Bar, mais cela rappelait le match de McIntyre avec le duo la semaine précédente. Les anciens membres de Retribution ont continué à décharger sur Strowman bien au-delà du décompte de l’arbitre pour demander une disqualification.

Vainqueur: Braun Strowman via disqualification

MACE et T-BAR contre Braun Strowman et Drew McIntyre

Après que Drew McIntyre se soit précipité sur le ring pour sauver l’Écossais, les choses ont conduit à un match par équipe comme prévu à l’origine. Cependant, un mauvais timing a conduit McIntyre à abattre Strowman avec une corde à linge, ce qui a conduit Mace et T-Bar à gagner par décompte.

Gagnant: MACE et T-Bar via Countout

Damian Priest et The New Day contre The Miz, Elias et Jaxson Ryker

Entre parler et lancer des tomates, il s’agissait d’un segment de marathon de match par équipe à six. Le New Day a essayé de contrôler les choses, mais les tactiques de l’opposition les ont gardés sur leurs gardes tout au long. Cependant, après un incroyable spectacle aérien de Kofi Kingston, Xavier Woods a fait un plongeon mais le genou Sympho d’Elias l’a attrapé à la mâchoire. Il a ensuite été sauvé par Damian Priest et Woods a pu obtenir la broche sur Ryker avec un berceau intérieur.

Gagnant:Le nouveau jour et Damian Priest via pinfall

Sheamus contre Humberto Carrillo

Après avoir battu Humberto Carrillo la semaine dernière, Sheamus était prêt à lancer un autre défi ouvert cette semaine. Cependant, il a été rencontré le même résultat que la semaine dernière, car Carrillo a pris le meilleur des choses, éliminant Sheamus avec trois dropkicks et une énorme plongée suicide pour l’envoyer sur la table des annonces.

Vainqueur: Humberto Carrillo via pinfall

Randy Orton et Riddle contre Shelton Benjamin et Cedric Alexander

Cedric Alexander et Shelton Benjamin ont eu un avantage au début, mais une fois que Riddle a réussi à faire le tag et Orton a pris le contrôle du match. Le duo a commencé à rouler à partir de là et a lancé un Floating Bro sur Benjamin pour la victoire.

Gagnant:Randy Orton et Riddle via pinfall

Rhea Ripley, Nia Jax et Shayna Baszler contre Asuka, Lana et Naomi

Rhea Ripley a piégé Lana dans le ring dès le début, mais les partenaires de l’équipe du champion RAW ont été distraits par les éclaboussures d’eau par Mandy Rose et Dana Brooke, ce qui a laissé Shayna Baszler trempée et Nia Jax glissant et glissant de manière embarrassante hors du ring. En fin de compte, Lana a failli être stupéfaite par une quasi-chute sur Ripley, mais la Championne Féminine a répondu avec un Riptide et a marqué Jax qui a frappé la jambe en cours d’exécution sur elle pour la victoire.

Gagnant:Rhea Ripley, Nia Jax et Shayna Baszler via pinfall

Charlotte Flair contre Mandy Rose

Après que Mandy Rose a tenté de se faufiler à couvert tôt, Charlotte Flair l’a facilement inversé. Les deux se sont relayés pour exceller dans le match, mais Flair était frustré par l’arbitre, ce qui a failli entraîner sa défaite. Cependant, elle a réussi à faire vibrer Rose avec une sélection naturelle pour la victoire.

Vainqueur: Charlotte Flair

Braun Strowman contre Drew McIntyre

L’événement principal de la nuit a vu Strowman et McIntyre s’entraîner pour un match en simple. Après quelques minutes de va-et-vient, Bobby Lashley est venu au bord du ring pendant le match et a causé une distraction lorsque Strowman était sur le point de frapper McIntyre avec le powerslam. Mace et T-Bar sont intervenus et ont pu distraire McIntyre, permettant à Strowman de remporter la victoire avec un powerslam.

Gagnant: Braun Strowman

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici