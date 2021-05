Braun Strowman Gatecrashes Bobby Lashley contre Drew McIntyre, alors que Jinder Mahal revient

L’épisode de lundi de WWE Raw a été témoin de certaines des querelles les plus médiatisées. Avant de défendre son championnat de la WWE dans un match à triple menace, Bobby Lashley a affronté Drew McIntyre dans un match revanche sans titre contre WrestleMania 37. Jinder Mahal revient à Raw. Un match à huit joueurs avec RK-Bro & New Day vs Elias, Jaxson Ryker, AJ Styles et Omos, et un match à six femmes avec Charlotte Flair, Nia Jax et Shayna Baszler dans l’équipe de Asuka, Mandy Rose et Dana Brooke.

Voici un aperçu de tout ce qui s’est passé lundi à Raw:

Charlotte, Nia Jax et Shayna Baszler contre Asuka et Sexy Muscle Friends (Dana Brooke et Mandy Rose)

Shayna Baszler et Mandy Rose ont commencé à lutter contre le tapis, Baszler prenant le contrôle dès le début. Cependant, une brève échauffourée s’est ensuivie et a conduit les six stars à se retrouver face à face avant qu’Alexa Bliss n’interrompe la procédure. Quelques instants plus tard, Baszler a gardé Rose au sol et a essayé de faire une étiquette mais sa jambe est sortie de dessous, Asuka a profité et a frappé un genou en courant pour la victoire.

Gagnant: Asuka et Sexy Muscle Friends gagnent par pinfall

Jeff Hardy contre Jinder Mahal

L’ancien champion de la WWE Jinder Mahal est revenu à Raw cette semaine. Jeff Hardy a tenté de prendre le dessus avec une attaque précoce, mais Mahal a répondu avec un genou et une énorme botte au visage pour renverser la situation. Hardy a tenté de riposter avec une série de ses coups de signature, mais Mahal a contré le Twist of Fate et a frappé les Khallas, la victoire.

Vainqueur: Jinder Mahal via pinfall

AJ Styles, Elias, Jaxson Ryker et Omos vs New Day (Kofi Kingston et Xavier Woods) et RKBro (Matt Riddle et Randy Orton)

Ce match à huit joueurs a pris une longueur d’avance alors que Riddle et Elias ont débuté avec un blocage furieux. Cependant, le match en lui-même était bon mais rien de spécial. Mais lorsque le segment de chaleur est arrivé, Styles a combattu une attaque de plusieurs adversaires, tandis que Woods a subi beaucoup de punitions avant de finalement marquer Riddle. Omos a essayé de nettoyer la maison mais il a été distrait par The New Day, alors qu’Orton a frappé Elias avec le RKO pour la victoire.

Gagnant: New Day et RKBro par pinfall

Sheamus contre Humberto Carrillo

Le duo a tout fait pour se surpasser tout au long du match. Cependant, à la fin, Carrillo a frappé une bombe électrique au coucher du soleil qui s’est terminée par un atterrissage bâclé qui l’a laissé flambé. Pendant ce temps, l’arbitre a appelé à la cloche et a déclaré Sheamus vainqueur.

Vainqueur: Sheamus par arrêt d’arbitre

Shelton Benjamin contre Cedric Alexander

Les anciens partenaires de l’équipe d’étiquettes ont cherché à régler leurs différends alors qu’Alexandre attaquait le genou de Benjamin avec un fouet à jambe de dragon sur la corde du milieu. Quelques instants plus tard, ils ont échangé le contrôle à quelques reprises avant qu’Alexandre ne frappe un coup de pied à la tête, tandis que le Gold Standard apparaissait et frappait un suplex t-bone sorti de nulle part pour la victoire.

Gagnant: Shelton Benjamin par pinfall

Asuka contre Rhea Ripley

Les deux femmes ont essayé de prendre le contrôle mais avaient l’air tout aussi distraites par l’entrée de Charlotte Flair. Alors que la distraction a permis à Asuka de vaincre Ripley, elle a réussi à garder le premier sur la défensive. En fin de compte, Asuka a frappé un dropkick de missile pour un compte serré de deux. Ripley a récupéré et expulsé avant de frapper un Riptide pour la broche et la victoire.

Vainqueur: Rhea Ripley par pinfall avec Riptide.

John Morrison contre Damian Priest

John Morrison a pris le premier tir, mais tout était en descente à partir de là, alors que Priest le battait littéralement d’un coin à l’autre. Après que le duo ait tenté une rafale de coups de pied avant, de coups de poing au cœur, de coude arrière en coin, le Miz fait des interférences pour distraire Priest, mais il se retourne contre lui, et il frappe Hit The Lights sur Morrison pour la victoire.

Gagnant: Damian Priest via pinfall.

Bobby Lashley contre Drew McIntyre

L’événement principal de Raw était une revanche de WrestleMania qui a vu les deux superstars incapables de le verrouiller complètement. Ils ont échangé des coups de poing et ont eu le contrôle l’un de l’autre dans les combats jusqu’à ce que McIntyre frappe Claymore. Mais Braun Strowman a interrompu et a attaqué McIntyre avec un slam de puissance en cours d’exécution pour provoquer un DQ.

Gagnant: Drew McIntyre par disqualification

