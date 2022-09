Braun Strowman fait des ravages à son retour, Bobbly Lashley défend son titre américain

La WWE est officiellement dans la phase post-Clash at the Castle et l’épisode RAW du lundi soir du 5 septembre semblait être la suite du premier événement. Bien que le prochain grand événement de la WWE, Extreme Rules soit assez loin, Triple H et la société ont déjà commencé à s’attaquer aux bases du prochain événement à la carte le 8 octobre.

Avec plus d’un mois entre les deux événements majeurs, la WWE s’est laissée un peu de répit pour construire les histoires qui combleront les lacunes. Aucun championnat n’a changé de mains samedi, ce qui signifie qu’il n’y a pas eu de conséquences importantes, mais nous avons vu Bobby Lashley défendre le championnat des États-Unis contre The Miz à l’intérieur d’une cage en acier.

Voici les faits saillants complets de l’épisode Monday Night de RAW du 5 septembre:

Dominik Mysterio ouvre Monday Night RAW

Edge est revenu sur Raw avec une énorme pop et des tonnes de pyro. Il a décrit ce qu’il a ressenti lorsque Dominik Mysterio s’est retourné contre lui à Clash at the Castle. La superstar Rated-R a déclaré qu’il s’était dit qu’il n’avait pas besoin de s’inquiéter pour Dom puisqu’il le voyait comme un neveu, mais maintenant il veut simplement le battre.

Rey Mysterio s’est approché d’Edge et l’a supplié de pardonner à son fils en son nom, mais Edge a répondu que si Dom est assez vieux pour concourir, il est assez vieux pour répondre de ce qu’il a fait. Cela a incité Rhea Ripley à se moquer d’eux avant de convoquer Dominik à ses côtés.

Dom est entré et a arraché le genou d’Edge, puis a interdit à Rey d’aider Edge. Le Cauchemar a traîné Rey et l’a jeté dans les marches en acier. Judgment Day a utilisé une chaise sur la jambe d’Edge pour l’assommer. Le segment s’est terminé avec le spectacle passant à une pause publicitaire.

Match fatal à 4 : Los Lotharios contre Street Profits contre New Day contre Alpha Academy

Le combat d’ouverture de la soirée était un match Fatal 4-Way pour décider des prochains challengers pour les Usos et les championnats par équipe incontestés. Chad Gable, Angel, Humberto, Otis, Xavier Woods, Montez Ford, Kofi Kingston et Angelo Dawkins semblaient tous excités pour le concours.

Kingston et Woods étaient les deux seuls gars légaux sur le ring à un moment donné, alors ils ont essayé d’en tirer un rapide avec Woods couvrant Kingston pour une épingle, mais tous les autres l’ont rompu à temps.

Après la deuxième pause publicitaire, Braun Strowman est revenu à la WWE et est entré sur le ring avec Gable. Alors que les officiels regardaient impuissants, il a commencé à éliminer tout le monde dans le match. Le monstre parmi les hommes a tué de nombreux agents de sécurité qui ont tenté de l’arrêter et le match a été annulé.

Match par équipe : Doudrop et Nikki ASH contre Aliyah et Raquel Rodriguez

Cette semaine, Aliyah et Raquel Rodriguez ont combattu Doudrop et Nikki ASH dans un concours sans titre en tant que championnes par équipe féminine pour la première fois. Aliyah et Nikki ont commencé pour leurs équipes respectives. Après avoir fait tomber Rodriguez du tablier, Doudrop a marqué et maîtrisé son plus petit adversaire.

La centrale électrique a récupéré et marqué pour donner du repos à Aliyah, mais Doudrop n’en avait pas. Rodriguez était censée frapper une bombe électrique sur Doudrop pour gagner, mais elle n’a pas été en mesure de mettre Doudrop dans la bonne position. Elle a ensuite remporté la victoire finale après avoir écrasé Doudrop avec une corde à linge.

Match 1 contre 1 : Kevin Owens contre Austin Theory

Austin Theory est sorti et a livré une promo sur la façon dont, bien qu’il n’ait pas remporté le titre ce week-end, il veut le gagner bientôt. Cela a incité Kevin Owens à répondre avec ses remarques pleines d’esprit.

Ils ont fait des allers-retours pendant quelques minutes avant qu’un arbitre n’arrive et que KO ne commence un match. Les Prized Fighters ont dominé le joueur de 25 ans jusqu’à ce que le spectacle soit interrompu. Lorsque nous sommes revenus de la pause publicitaire, Theory a commencé à monter une attaque en utilisant sa vitesse et son agilité pour garder une longueur d’avance sur Owens. Mais c’est Owens qui a pu décrocher l’épingle et célébrer devant un public ravi.

Match 1v1 : Damian Priest contre Rey Mysterio

Rey s’est retrouvé dans une bataille en simple avec Priest après ce qui s’est passé plus tôt dans la nuit. L’archer de l’infamie a vaincu et dominé sans effort le luchador.

Le vétéran de 47 ans a fait son retour régulier, mais Priest ne lui a jamais permis d’aller trop loin avant de le sortir. Ripley, Dominik et Balor se sont finalement dirigés vers l’allée pour voir leur camarade massacrer le père de Dom. Avec l’aide de Dom, Priest a évité le 619 puis a frappé South of Heaven pour l’épingle et la victoire.

Match pour le titre de champion des États-Unis : Bobby Lashley contre The Miz

L’événement principal de la soirée était The Miz vs Lashley dans une cage en acier pour le championnat des États-Unis. Avant que le combat ne commence, The Miz s’est emparé du titre et a agressé Lashley. Lui et Ciampa ont continué à le battre au bord du ring afin de donner à The A-Lister tous les avantages imaginables. Ils se sont concentrés sur son bras et ont tenté de le briser avec une chaise et des escaliers en acier.

Le combat a finalement commencé pendant la pause publicitaire, donc The Miz tentait déjà de gagner quand nous sommes revenus de la pause. The All Mighty a utilisé son bon bras quand il le pouvait, mais quand son pauvre bras lui a causé des problèmes, The Miz en a profité.

Dexter Lumis est venu de sous le ring pour terrifier The Miz afin qu’il ne s’enfuie pas, permettant à Lashley de livrer une lance pour la victoire. Lumis est entré dans la cage et a étouffé The Miz pour clore le spectacle.

