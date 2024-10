Braun Strowman dit qu’il s’est déchiré l’aine lors du match WWE Raw Last Monster Standing

Braun Strowman s’est blessé lors du match Last Monster Standing lundi dernier.

Sur Instagram, Strowman a partagé une vidéo de son aine blessée alors qu’il écrivait comment il l’avait blessé deux minutes après le début du match contre Bronson Reed.

« Après avoir attendu quelques jours pour voir comment ça allait finir. C’est là que nous en sommes !! », a-t-il écrit. «Je m’ai déchiré l’aine 2 minutes après le début du Last Monster Standing Match la semaine dernière sur #Raw et je me suis frayé un chemin à travers ce fils d’ab****. Pour rappeler une fois de plus au monde que je suis le #MonsterOfAllMonsters.

Strowman a fini par remporter le match après que Seth Rollins, que Reed a mis hors de combat, ait fait son retour à Raw en donnant à Reed un coup de trottoir sur les marches en acier qui se trouvaient à l’intérieur du ring. Cela a permis à Strowman de se lever, de respecter le décompte de dix et de remporter le match.

Depuis qu’il a mis Rollins hors de combat, Reed s’est concentré sur Strowman, l’une des figures les plus imposantes de la marque Raw. Leur dernier match s’est terminé par un non-concours après que Reed a lancé un tsunami à Strowman sur une voiture garée à l’extérieur de l’arène.

