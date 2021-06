Braun Strowman, Aleister Black, Lana parmi les surprises

Près de deux mois après la sortie de neuf superstars, la WWE a annoncé une nouvelle vague surprenante de sorties comprenant certains des plus grands noms de la société.

Les six artistes libérés étaient Braun Strowman, Aleister Black, Lana, Ruby Riott, Murphy et Santana Garrett. La plupart des talents libérés sont un choc, car la plupart d’entre eux ne faisaient que concourir pour des titres ou revenaient dans la liste principale.

Strowman venait de concourir pour le championnat universel à Wrestlemania Backlash le 16 mai. Il était le champion universel en 2020, a remporté de nombreux autres titres et son « monstre parmi les hommes », surnommé l’a fait l’une des plus grandes stars de ses huit années avec la société .

Black a été mis en place pour revenir à SmackDown après des mois loin de la télévision. Il a semblé commencer une querelle avec Big E le 21 mai et le départ de l’ancien champion NXT a laissé les fans confus quant à ce qui s’est passé.

Lana avait formé une équipe aux côtés de Naomi ces derniers mois et le duo a même concouru il y a deux jours à Raw. Elle n’a jamais remporté de titre pendant son séjour dans l’entreprise, mais Naomi avait fait l’éloge de sa formation. dans une interview récente, en disant: « il n’y a personne dans notre division qui travaille et qui soit plus motivé qu’elle. » Son mari, Miro, est actuellement un artiste pour All Elite Wrestling.

La sortie de Riott intervient moins d’une semaine après qu’elle ait concouru aux côtés de son partenaire de tag Liv Morgan pour le championnat féminin par équipe. Riott et Morgan sont l’une des équipes féminines les plus populaires en tant que Riott Squad depuis leur réunion en août dernier.

Murphy avait vu sa télévision diminuer après que son scénario avec Seth Rollins et Rey Mysterio se soit éteint, vu pour la dernière fois sur Andre the Giant Memorial Battle Royal avant Wrestlemania 37. Garrett avait signé un contrat en 2019 et est apparu pour la dernière fois dans le Women’s Royal Rumble Match en Janvier.

La WWE a effectué des coupes dans toute l’entreprise depuis Wrestlemania 37, invoquant des contraintes budgétaires.

