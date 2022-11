Braun, manifestant du pipeline Dakota Access, décède à 53 ans

EAGLE BUTTE, SD (AP) – Joye Braun, une ardente défenseure des droits des Amérindiens et organisatrice de manifestations contre les pipelines Dakota Access et Keystone XL, est décédée.

Braun, membre des Cheyenne River Sioux, est décédée le 13 novembre à l’âge de 53 ans à son domicile d’Eagle Butte, dans le Dakota du Sud, selon une nécrologie en ligne de la maison funéraire Charlie Rooks.

Indian Country Today a rapporté que Braun travaillait comme organisateur national de pipelines pour le Réseau environnemental autochtone. Elle a également été la représentante de l’organisation dans People vs. Fossil Fuels, une coalition de plus de 1 200 groupes qui demande au gouvernement fédéral de déclarer une urgence climatique.

Lors de la manifestation Dakota Access, le tipi de Braun a été le premier à monter dans ce qui est devenu le camp Oceti Sakowin à Standing Rock.

La fille de Braun, Morgan Brings Plenty, a déclaré que voir le pipeline Keystone XL bloqué était l’une des réalisations dont sa mère était la plus fière.

L’oléoduc de 1 200 milles (1 930 kilomètres) qui devait transporter du pétrole brut de l’ouest du Canada à Steel City, dans le Nebraska, a été annulé après que le président Joe Biden a annulé le permis de passage frontalier de l’oléoduc l’année dernière.

“Elle avait ce truc appelé” Général Joye “, qui, lorsqu’elle entre dans une zone, est imparable et elle sera en quelque sorte autoritaire et s’assurera que les choses se font dans un certain délai, pour que tout se passe bien”, a déclaré Brings Plenty. .

La directrice du programme de l’Indigenous Environmental Network, Kandi White, a déclaré dans un communiqué de presse que Braun était le genre de personne qui “donnerait son dernier repas ou une paire de mocassins à ceux qui en ont besoin”.

“Ses conseils et ses conseils ont été sollicités par beaucoup, on pouvait toujours compter sur elle pour dire la vérité et elle n’a pas ménagé ses efforts. Pour cela, et bien plus encore, elle était respectée par ses collègues et ses adversaires », a déclaré White.

The Associated Press