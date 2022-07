Brat veut de la musique ET de la maternité sur “Brat Loves Judy”

Nous ADORONS cette énergie que Brat a donnée au cours des dernières années.

Bonne journée de bosse ! Nous sommes à un jour d’un tout nouvel épisode de “Brat Loves Judy” et nous sommes ravis de partager un extrait exclusif pour votre plus grand plaisir. La semaine dernière, nous avons regardé Brat et Judy se marier joyeusement et cette semaine, le couple rentre de sa lune de miel et a BEAUCOUP dans ses assiettes à préparer.

Dans le clip ci-dessous, Brat et R Dot se rencontrent en studio pour enregistrer, mais ils finissent par avoir une discussion animée sur la façon dont elle envisage de sortir un disque tout en ayant un bébé.

Découvrez le clip ci-dessous:

Brat veut tout et nous aimons ça pour elle ! Elle a tout à fait raison de souligner tous les exemples brillants de femmes qui ont été des mères et des professionnelles prospères. Nous aimons aussi qu’elle poursuive TOUS ses rêves. Nous devrions tous faire ça !

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode:

Brat et Judy rentrent de leur lune de miel et sont dévastés par des problèmes à la maison. Ils se demandent qui doit porter leur bébé. Brat est occupée par sa carrière musicale et Judy confronte Elly à propos des dépenses excessives massives pour le mariage.

Ouf chili. Cet épisode se prépare à être un grand.

Un tout nouvel épisode de “Brat Loves Judy” sera diffusé le jeudi 14 juillet à 21 h HE / 20 h CT sur WeTV.

Allez-vous regarder?