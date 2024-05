Brat Pack est de retour pour le doc ‘Brats’ pour ‘purifier l’air’ : 1ère bande-annonce

Le Brat Pack est de retour.

Une nouvelle bande-annonce du documentaire « Brats » sur le Brat Pack montre les célèbres stars des années 80 se réunissant.

Comme le dit le réalisateur Andrew McCarthy – qui est également membre du Brat Pack – dans la bande-annonce, le phénomène a commencé avec la couverture du magazine new-yorkais de 1985 qui a donné aux stars ce label désormais emblématique.

« Je me souviens juste d’avoir vu cette couverture et d’avoir pensé : ‘Oh, putain' », dit-il.

« À partir de ce moment-là, ma carrière et celle de tous ceux qui ont été impliqués ont été rattachées au Brat Pack… Je n’ai jamais parlé à personne de ce que c’était. J’ai donc pensé qu’il pourrait être intéressant d’essayer de contacter tous ceux qui faisaient partie du Brat Pack.

De gauche à droite : Ally Sheedy, Judd Nelson, Emilio Estevez, Demi Moore, Mare Winningham, Rob Lowe et Andrew McCarthy en 1985. ©Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection

Nelson, Esteves, Sheedy, Molly Ringwald et Anthony Michael Hall dans « The Breakfast Club ». ©Universal/avec la permission d’Everett / Everett Collection

McCarthy, Estevez, Nelson et Lowe en 1985. ©Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection

Le surnom a été donné aux acteurs qui sont apparus dans l’ensemble des films classiques des années 80 tels que « St. Elmo’s Fire », « The Breakfast Club » et « Pretty in Pink ».

Les acteurs incluent McCarthy, Emilio Estevez, Molly Ringwald, Rob Lowe, Anthony Michael Hall, Demi Moore, Judd Nelson, Ally Sheedy et Timothy Hutton.

Nelson avait précédemment déclaré qu’il refusait de participer au documentaire.

Lowe, Sheedy, Nelson, Winningham, McCarthy, Estevez et Moore en 1985. ©Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection

Lowe, Moore, Estevez, Winningham, Nelson, Sheedy et McCarthy. ©Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection

À l’écran, McCarthy tend la main aux autres membres du Brat Pack. Lorsqu’il communique avec Estevez, la star de « Breakfast Club » admet qu’il a passé des années à éviter de discuter du sujet.

«J’ai tout refusé», dit Estevez. Mais il a accepté de participer à ce nouveau projet, « parce que tu m’as appelé », dit-il à McCarthy. « Il était temps de mettre les choses au clair sur quelques points. »

Lowe dit ensuite : « Faire partie du Brat Pack n’a pas seulement changé toutes nos vies, cela a changé… ce qu’est le divertissement. »

Il a ajouté : « J’ai détesté le Brat Pack pendant des décennies, quel putain de désastre. »

« Cela m’a vraiment irrité », dit Moore dans la bande-annonce. Hulu

McCarthy dans la caravane. Hulu

Estevez a déclaré qu’il voulait purifier l’air dans la caravane. Hulu

Moore est montré en train de dire: « Cela m’a vraiment irrité. »

Pour de nombreuses stars, ce documentaire était la première fois qu’elles se parlaient depuis des décennies.

« Je n’avais pas vu Rob Lowe depuis 30 ans, Emilio Estevez depuis 35 ans », a déclaré McCarthy. Salon.

Lowe dans la caravane. Hulu

Sheedy, Nelson, Hall, Ringwald et Estevez dans « The Breakfast Club ». ©Universal/Courtesy Everett Collection

«Demi Moore et Ally Sheedy, je ne les avais pas vues depuis si longtemps. Je suis allé voir chacun d’eux et je leur ai dit : « Hé, tu veux bien me parler de ça ? Parce que nous étions membres d’un club auquel nous n’avions pas demandé d’adhérer et que personne d’autre ne l’était. Nous sommes les seuls à savoir ce que c’était. «

« Brats » sera diffusé sur Hulu le 13 juin.