“Brat Loves Judy” révèle la crise du kaléidoscope de Jesseca

Êtes-vous tous prêts pour un nouvel épisode de “Brat Loves Judy?”

Nous sommes à quelques heures d’un tout nouvel épisode de “Brat Loves Judy” et nous avons un aperçu exclusif de l’épisode de ce soir. Dans le clip, Jesseca se prépare pour une réunion avec l’un des plus grands fournisseurs de Kaleidoscope – Walmart – mais lorsqu’elle arrive, les chargés de compte l’attendent et ils ont de sérieuses questions sur la pénurie d’approvisionnement de son produit le plus populaire. Découvrez le clip ci-dessous:

WOW… Cette chaîne d’approvisionnement a Jesseca dans un étranglement. Nous espérons qu’elle pourra résoudre rapidement les problèmes de distribution !

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode:

Brat a peur d’informer Jesseca des nouvelles que le médecin lui a données et se jette dans son travail pendant que Jesseca s’occupe d’une catastrophe de Kaléidoscope. Brat se prépare pour l’avenir en parcourant Atlanta à la recherche de nouvelles idées.

Le nouvel épisode de “Brat Loves Judy” est diffusé ce soir, jeudi 28 juillet à 21 h HE / 20 h CT

Allez-vous regarder?