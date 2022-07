‘Brat Loves Judy’ amène les mariées à l’autel

Êtes-vous tous prêts à pleurer des larmes de joie ?

Ce soir est le soir. Un tout nouvel épisode de “Brat Loves Judy” arrive ce soir sur WeTV. Nous avons un clip exclusif en avant-première pour votre plus grand plaisir. L’épisode de ce soir est vraiment spécial car après tout le drame et les frayeurs, le jour du mariage de Brat et Judy est enfin arrivé. Dans le clip ci-dessous, nous regardons tous les proches de Brat et Judy se rassembler pour les voir échanger leurs vœux et les deux belles mariées se frayer un chemin dans l’allée. Nous voyons le moment privé de près et personnel alors que les dames échangent leurs premiers mots à l’autel et Judy s’ouvre sur l’importance particulière du soutien de sa famille.

Découvrez le clip ci-dessous:

Awww c’était si gentil! Nous avons hâte de voir des moments plus précieux. Tout le monde n’était-il pas si beau ?

Voici à quoi s’attendre de l’épisode:

Brat et Judy font face à un drame inattendu lors de leur journée spéciale avant d’arriver à la cérémonie. Après avoir raté l’anniversaire de Judy, Deja parle à Judy. Pendant ce temps, LisaRaye a une surprise pour l’heureux couple, et Judy a une dernière surprise pour Brat.

Le nouvel épisode de “Brat Loves Judy” est diffusé ce soir, jeudi 7 juillet à 22 h HE / 21 h CT sur WeTV