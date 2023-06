Brat et Judy planifient comment annoncer à leurs proches la nouvelle de leur bébé !

Joyeux Hump Day à vous tous ! Nous sommes à un jour d’un tout nouvel épisode de Brat aime Judy et nous avons un clip exclusif en avant-première pour votre plus grand plaisir !

Dans le clip ci-dessous, Brat et Judy expliquent à quel point il a été difficile de garder leur bonne nouvelle secrète. Ils ont un plan en place pour informer leurs proches de leur grossesse, mais malheureusement, la sœur de Brat, Lisa Raye, doit retourner à Los Angeles et ne sera pas là pour la grande révélation. Bien sûr, le couple prévoit que cela pourrait être un gros problème puisque la sœur de Brat est devenue balistique dans le passé lorsqu’ils ont rendu public leur vie privée, elle n’était pas au courant à l’avance.

Cette fois-ci, les dames prévoient de le dire à Lisa Raye à l’avance. Regardez le clip ci-dessous pour voir comment ils élaborent une stratégie pour parler de leur bébé à leurs proches !

C’est en fait super mignon, d’autant plus que c’était leur moment de commencer.

Voici plus d’informations sur ce à quoi s’attendre de l’épisode de jeudi de Brat aime Judy:

Brat et Judy révèlent leur grossesse à leur famille et à leurs amis lors d’un dîner. Brat dit stratégiquement à LisaRaye d’abord d’éviter le drame. Latissue est prise entre sa famille et son amie lorsque son mari insiste sur le fait qu’elle doit quitter Kaleidoscope dans 90 jours.